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Экономика
Бизнес попросил отменить запрет на импорт кормов для домашних животных
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Бизнес попросил отменить запрет на импорт кормов для домашних животных

  /   Обновлено: 02 июля 2021 00:47
Экономика
Бизнес попросил отменить запрет на импорт кормов для домашних животных
Pr Scr Ruptly  /  Помощь бездомным животным г. Прокопьевск

Москва, 2 июля. «Опора России» попросила отменить запрет на ввоз в страну иностранных кормов для домашних животных, соответствующее письмо направлено вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Запрет был обусловлен отсутствием контроля за содержанием в продукции ГМО, сообщает газета «Известия». По данным «Опоры России», эмбарго может привести к банкротствам и росту безработицы в занимающейся импортом этих товаров отрасли и монополизацией рынка крупными игроками.

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства предлагает отказаться от действующих ограничений и с участием бизнеса сформировать нормативную базу для выделения индустрии непродуктивных животных в отдельную бизнес-отрасль. «Опора России» также направила руководителю Россельхознадзора Сергею Данкверту список заводов из Испании, Италии, Германии, Литвы, Нидерландов, Канады и других стран, с которых необходимо снять ограничения.

Ранее владелец питомника восточно-европейских овчарок «Северная застава» и дистрибьютор торговой марки производителя кормов из Германии Наталья Ильина заявила, что ограничение на импорт кормов для домашних животных из ряда западных стран ставит под удар здоровье и жизни тысяч кошек и собак, живущих в российских семьях. По словам эксперта, российские корма получится предложить лишь здоровым молодым собакам и кошкам, тогда как животным с особенностями здоровья или генетики придется куда хуже.

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эмбарго экономика опора россии
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