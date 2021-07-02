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Упаковку майонеза, кетчупа и детского питания попросили не запрещать в России

  /   Обновлено: 02 июля 2021 00:36
Общество
Упаковку майонеза, кетчупа и детского питания попросили не запрещать в России
Невские Новости

Москва, 2 июля. Представители Союза переработчиков пластмассы и Национальной конфедерации упаковщиков попросили исключить гибкую вакуумную тару их списка запрещенных к производству товаров.

Такую позицию озвучили представители союза в своем письме в адрес Минпромторга. Как известно, сегодня ведомство вместе с Российским экологическим оператором (РЭО) формирует список товаров из пластика, не подлежащих переработке. "Известия" разобрались, чем отличаются продукты в Doypack, стеклянной бутылке и ПЭТ.

Что касается гибкой вакуумной тары Doypack, то ее обычно применяют для майонезов, кетчупов, фруктовых пюре и детского питания. Она функционально и экономически обоснована, так как лучшим образом подходит для фасовки большого количества жидкой продукции. А вот использование стальных банок, стеклянных или ПЭТ-бутылок потребует от производителя других технологических решений. Как заявил глава Союза переработчиков пластмассы Петр Базунов, отказ от привычной гибкой упаковки крайне негативно отразится на себестоимости выпуска и может стать причиной значительного роста цен в магазинах на вышеупомянутую продукцию.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить неэкологичную упаковку для яиц.

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упаковка пластмасса doypack
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