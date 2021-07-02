Яровая предложила закон о получении целевого образования на конкурсной основе

Москва, 2 июля. Зампред Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, который позволяет получить целевое обучение по открытому конкурсному отбору.

Такая инициатива касается как высшего, так и среднего специального образования. В Госдуме к такому закону относятся с осторожностью, сообщают «Известия».

«К сожалению, целевые места в вузах недоступны абсолютному большинству выпускников, а получение направления на целевое обучение происходит непублично», — заявила Яровая.

По замыслу зампреда Госдумы, на базе имеющейся информационной системы итоговой аттестации предлагается сделать единую образовательную платформу, на которой работодатели будут размещать свои заявки. По этим заявкам будет определяться число бюджетных мест и вакансий, на которые будут претендовать выпускники.

Ранее стало известно, что около 100 новых школ появятся в России до конца декабря. Минпросвещения РФ отреагировало на заявление президента РФ Владимира Путина о строительстве школ.