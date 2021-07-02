Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 01:37
01:33
Общество
Названы эффективные методы борьбы с телефонными спамерами
01:28
Общество
Транспортная прокуратура просит суд запретить Google пропаганду зацепинга
01:28
Экономика
Комитет Конгресса США одобрил поправку о санкциях по «Северному потоку — 2»
01:25
Общество
«Вектор» приступил к процедуре регистрации новой вакцины от коронавируса
01:00
Общество
Эксперт рассказал, как наводнения в Керчи и Ялте отразились на спросе отдыха в Крыму
00:59
Общество
Стало известно, сколько рекламодатели платят Роналду за рекламу в Instagram
00:55
Общество
Госдума может ввести Fan ID для посетителей спортивных соревнований
00:37
Общество
Центробанк назвал возможные изображения на новых купюрах в 1 и 5 тыс. рублей
00:36
Общество
Упаковку майонеза, кетчупа и детского питания попросили не запрещать в России
00:34
Экономика
Бизнес попросил отменить запрет на импорт кормов для домашних животных
Все новости

Центробанк назвал возможные изображения на новых купюрах в 1 и 5 тыс. рублей
Общество
Центробанк назвал возможные изображения на новых купюрах в 1 и 5 тыс. рублей
pixabay.com

Москва, 2 июля. Итоговое решение по тому, какие достопримечательности будут изображены на новых купюрах достоинством в одну тысячу и пять тысяч рублей, будет принято в ближайшие дни.

Вероятнее всего на новых купюрах могут появиться Нижегородский Кремль и другие достопримечательности столицы Поволжья: Собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и Чкаловская лестница, а обновленную купюру в пять тысяч рублей могут украсить екатеринбургская Плотинка и Дом Севастьянова. Эти символы предварительно набрали наибольшее количество оценок Экспертных групп Центробанка. Об этом рассказал зампред ЦБ Михаил Алексеев.

Издание "Известия" также предлагали своим читателям выбрать кандидатов для изображения на новых купюрах. По словам Алексеева, проект издания очень помог ЦБ, так как среди предложений было много интересных вариантов, информируют "Известия".

Известного математика Алан Тьюринга изобразили на новой банкноте, которая поступит в денежный оборот в Великобритании. Событие приурочено к памятной дате — ученый родился 23 июня 1912 года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Центробанк назвал возможные изображения на новых купюрах в 1 и 5 тыс. рублей
деньги цб банкноты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru