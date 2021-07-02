Центробанк назвал возможные изображения на новых купюрах в 1 и 5 тыс. рублей

Москва, 2 июля. Итоговое решение по тому, какие достопримечательности будут изображены на новых купюрах достоинством в одну тысячу и пять тысяч рублей, будет принято в ближайшие дни.

Вероятнее всего на новых купюрах могут появиться Нижегородский Кремль и другие достопримечательности столицы Поволжья: Собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и Чкаловская лестница, а обновленную купюру в пять тысяч рублей могут украсить екатеринбургская Плотинка и Дом Севастьянова. Эти символы предварительно набрали наибольшее количество оценок Экспертных групп Центробанка. Об этом рассказал зампред ЦБ Михаил Алексеев.

Издание "Известия" также предлагали своим читателям выбрать кандидатов для изображения на новых купюрах. По словам Алексеева, проект издания очень помог ЦБ, так как среди предложений было много интересных вариантов, информируют "Известия".

Известного математика Алан Тьюринга изобразили на новой банкноте, которая поступит в денежный оборот в Великобритании. Событие приурочено к памятной дате — ученый родился 23 июня 1912 года.