Слуцкий прокомментировал новость о возможном возвращении в сборную России

Москва, 2 июля. Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий прокомментировал сообщения о его возможном возвращении в российскую сборную в качестве главного тренера.

СМИ сообщали, что после невыхода сборной из группы на чемпионате Европы Слуцкому предложили вернуться в команду. Наставник «Рубина» отметил, что не готов обсуждать эти сообщения.

«Я прочел эти новости в Сети. Нет, мне никто не звонил на эту тему. Когда человека никуда не зовут, как он может куда-то собираться?» — сообщил в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» Слуцкий.

В среду, 30 июня, технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал неудовлетворительной работу Станислава Черчесова на первенстве Европы. Сборная России заняла последнее место в своей группе на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира. Единственную победу команда Черчесова одержала в игре с Финляндией.