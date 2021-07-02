Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 01:37
01:33
Общество
Названы эффективные методы борьбы с телефонными спамерами
01:28
Общество
Транспортная прокуратура просит суд запретить Google пропаганду зацепинга
01:28
Экономика
Комитет Конгресса США одобрил поправку о санкциях по «Северному потоку — 2»
01:25
Общество
«Вектор» приступил к процедуре регистрации новой вакцины от коронавируса
01:00
Общество
Эксперт рассказал, как наводнения в Керчи и Ялте отразились на спросе отдыха в Крыму
00:59
Общество
Стало известно, сколько рекламодатели платят Роналду за рекламу в Instagram
00:55
Общество
Госдума может ввести Fan ID для посетителей спортивных соревнований
00:37
Общество
Центробанк назвал возможные изображения на новых купюрах в 1 и 5 тыс. рублей
00:36
Общество
Упаковку майонеза, кетчупа и детского питания попросили не запрещать в России
00:34
Экономика
Бизнес попросил отменить запрет на импорт кормов для домашних животных
Все новости

Слуцкий прокомментировал новость о возможном возвращении в сборную России
Спорт
Слуцкий прокомментировал новость о возможном возвращении в сборную России
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Москва, 2 июля. Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий прокомментировал сообщения о его возможном возвращении в российскую сборную в качестве главного тренера.

СМИ сообщали, что после невыхода сборной из группы на чемпионате Европы Слуцкому предложили вернуться в команду. Наставник «Рубина» отметил, что не готов обсуждать эти сообщения.

«Я прочел эти новости в Сети. Нет, мне никто не звонил на эту тему. Когда человека никуда не зовут, как он может куда-то собираться?» сообщил в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» Слуцкий.

В среду, 30 июня, технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал неудовлетворительной работу Станислава Черчесова на первенстве Европы. Сборная России заняла последнее место в своей группе на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира. Единственную победу команда Черчесова одержала в игре с Финляндией.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Слуцкий прокомментировал новость о возможном возвращении в сборную России
Слуцкий футбол сборная россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru