Россиянам рассказали о самых популярных уловках воров в магазинах

Москва, 2 июля. Большой процент потерь магазинов составляют дешевые товары, дорогие технически сложнее вынести, отмечают эксперты.

Чаще всего кражам подвергаются: продукты питания, алкоголь и косметика. Директор по маркетингу компании «Delta Системы безопасности» Валерий Ушаков рассказал «Известиям» о самых распространенных схемах воровства.

Специалист утверждает, что популярностью пользуется схема, когда человек покупает один товар, а второй кладет к себе в карман или сумочку, не оплатив.

«Полиция в таком случае приезжает на вызов, но с неохотой оформляет протокол», — сообщил он.

Причиной этого является низкая стоимость украденного товара, а работы для дела необходимо провести очень много, сказал эксперт. Дорогостоящие вещи редко воруют, потому что это технически сложно, подчеркнул глава Союза руководителей служб безопасности Урала Константин Сергеев.

Ранее сообщалось, что вор из Санкт-Петербурга украл ром и 19 плиток шоколады из супермаркета. Сумма ущерба составляет около 3,1 тысячи рублей.