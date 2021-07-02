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Российские власти обсуждают разработку страховки для ухода за пенсионерами

  /   Обновлено: 02 июля 2021 00:28
Общество
Российские власти обсуждают разработку страховки для ухода за пенсионерами
pixabay.com

Москва, 2 июля. Страховые компании обсуждают с российскими властями инициативу по вводу страхования по долгосрочному уходу. Об этом сообщает РБК.

Рассматривается введение нового вида страхования, которое предполагает обеспечение долгосрочного ухода для людей, полностью или частично потерявших способность к самообслуживанию. Инициатива обсуждается участниками страхового рынка вместе с Минфином и ЦБ РФ и может быть включена в Стратегию развития финансового рынка до 2030 года.

РБК сообщает, что об этом изданию рассказала президент страховой компании «Совкомбанк Жизнь» Жанна Гончарова. В свою очередь в пресс-службе Минфина подтвердили данную информацию.

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пенсионеры страховка уход
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