Россиянам назвали направления для бюджетного отдыха за границей в июле

Москва, 2 июля. Граждане России могут дешево отдохнуть за границей в июле. В продаже попадаются путевки на сумму 25 тысяч рублей на двоих за неделю.

Одно из бюджетных направлений для отдыха нынешним летом — Турция. Некоторые турецкие курорты сейчас делают большие скидки для россиян из-за низкой нагрузки. Можно сэкономить, по данным «Известий», до 40%.

Туроператоры предупреждают, что действуют такие акции не дольше суток. Тем, кто не успел приобрести дешевые путевки в Турцию, можно рассмотреть другие направления.

Относительно дешево можно отдохнуть в июле в Греции. Речь идет, к примеру, об островах Родос и Крит.

Россиянам ранее рассказали, в какие страны сейчас легче всего въехать. В этот список вошли Турция, Кипр и Болгария.