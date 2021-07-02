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Россиянам назвали направления для бюджетного отдыха за границей в июле
Общество
Россиянам назвали направления для бюджетного отдыха за границей в июле
pixabay.com

Москва, 2 июля. Граждане России могут дешево отдохнуть за границей в июле. В продаже попадаются путевки на сумму 25 тысяч рублей на двоих за неделю.

Одно из бюджетных направлений для отдыха нынешним летом — Турция. Некоторые турецкие курорты сейчас делают большие скидки для россиян из-за низкой нагрузки. Можно сэкономить, по данным «Известий», до 40%.

Туроператоры предупреждают, что действуют такие акции не дольше суток. Тем, кто не успел приобрести дешевые путевки в Турцию, можно рассмотреть другие направления.

Относительно дешево можно отдохнуть в июле в Греции. Речь идет, к примеру, об островах Родос и Крит.

Россиянам ранее рассказали, в какие страны сейчас легче всего въехать. В этот список вошли Турция, Кипр и Болгария.

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