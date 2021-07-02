Новые субмарины проекта 0636.3 усилят Балтийский флот

Москва, 2 июля. Минобороны России усилит Балтийский флот дизельными субмаринами проекта 0636.3, в этой серии первой станет подводная лодка «Петрозаводск».

В будущем в регион планируют направить еще несколько кораблей проекта 0636.3, сообщает со ссылкой на источники в военном ведомстве газета «Известия». Собеседники издания отмечают, что запланированные для усиления Балтийского флота корабли будут строить по усовершенствованному проекту. По сравнению с уже несущими службу в Тихом океане и на Черном море субмаринами они будут более эффективны.

По словам экспертов, субмарины проекта 0636.3 хорошо подходят для региона и станут эффективным средством сдерживания агрессии. Корабли относятся к третьему поколению дизель-электрических подводных лодок, они считаются одними из самых малошумных в мире.

Ранее сообщалось, что подводную лодку Черноморского флота «Алроса» после ремонта могут перенаправить на Балтийский флот. Вернуть старейшую подводную лодку в боевой состав флота планируют в конце 2021 года.