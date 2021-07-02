Команда Трампа запустила похожую на Twitter соцсеть

Вашингтон, 2 июля. Команда бизнесмена и бывшего президента США Дональда Трампа в четверг, 1 июля, запустила новую социальную сеть Gettr, сообщает Politico.

Приложение призвано стать альтернативой соцсетям, которые принадлежат крупным технологическим компаниям. Миссия платформы описана как «борьба с культурой отмены, продвижение здравого смысла, защита свободы слова, борьба с монополиями в соцсетях и создание настоящего рынка идей». Развитием соцсети руководит бывший представитель Трампа Джейсон Миллер.

Знакомый с работой приложения собеседник издания отметил, что оно крайне похоже на Twitter. Создаст ли аккаунт в Gettr сам Трамп пока неизвестно. В издании считают, что новая соцсеть, вероятно, должна стать платформой, через которую экс-президент будет общаться со сторонниками онлайн.

Ранее Трамп заявил, что уже определился с вопросом участия в выборах главы государства в 2024 году. В то же время бывший лидер США не уточнил, какое это решение.