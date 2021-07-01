Дефицит бюджета США может достигнуть 3 триллионов долларов

Вашингтон, 1 июля. В 2021 финансовом году (начался 1 октября 2020 года) дефицит федерального бюджета США может достичь 3 триллионов долларов, говорится в прогнозе бюджетного управления конгресса.

Дефицит федерального бюджета по сравнению с 2020 годом сократится на 130 млрд долларов, но окажется в три раза больше показателя 2019 года, считают в управлении.

«Дефицит этого года составит, как ожидается, 13,4% ВВП», — цитирует документ ТАСС.

В управлении ожидают, что средний уровень дефицита с 2022 по 2031 финансовый год установится на уровне 1,2 трлн долларов при 4,2% ВВП.

Ранее пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что Москва и Вашингтон продолжат интенсивные контакты по климатическим проблемам. Соответствующей договоренности достигли глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров и спецпредставитель президента США Джон Керри.