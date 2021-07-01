Обязательную вакцинацию ввели для некоторых жителей Ростовской области

Ростов-на-Дону, 1 июля. Для ряда групп населения Ростовской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса, следует из опубликованного территориальным управлением Роспотребнадзора документа.

Среди подлежащих обязательной вакцинации групп населения обозначены госслужащие, работники сферы услуг, индивидуальные предприниматели и студенты старше 18 лет.

Руководителям организаций поручается организовать вакцинацию первым компонентом вакцины до 29 июля, вторым — до 26 августа. Пройти вакцинацию в эти сроки должны не менее 60% граждан определенных категорий, сообщает ТАСС.

Ростовская область занимает первое место в Южном федеральном округе и пятое среди субъектов РФ по числу заразившихся коронавирусом. Согласно последним данным, в регионе число случаев заражения коронавирусом достигло 99 540, 4 674 человека умерли, 90 162 — выздоровели.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил руководителям федеральных органов исполнительной власти организовать вакцинацию сотрудников от коронавируса. Процесс предполагает не принуждение, а обеспечение возможности привиться, в том числе, на рабочих местах.