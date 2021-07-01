Роспотребнадзор допустил производство вакцины «ЭпиВакКорона-Н» за рубежом

Москва, 1 июля. Центр «Вектор» готов передать зарубежным партнерам технологию производства новой вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что трансфер технологии производства препарата в другие страны потенциально возможен.

В центре «Вектор» пояснили, что вакцина «ЭпиВакКорона-Н» — это усовершенствованный вариант препарата «ЭпиВакКорона». Изменилась лишь технология производства, благодаря которой станет проще масштабировать вакцину, сообщает «Российская газета».

«Мы готовы передать технологию производства новой вакцины не только потенциальным индустриальным партнерам в России, но и зарубежным коллегам», — подтвердили в центре «Вектор».

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов оценил эффективность разработанной в центре «Вектор» вакцины от коронавируса. По его словам, «возможно, есть расчет на появление потребителя на повторную вакцинацию».