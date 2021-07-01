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Отретушированные фото для обложки Vogue удивили фанатов Марго Робби
Общество
Отретушированные фото для обложки Vogue удивили фанатов Марго Робби
Кадр из фильма «Отряд самоубийц»  /  PD

Канберра, 1 июля. Австралийская актриса Марго Робби появилась на обложке британской версии журнала Vogue, ее внешность удивила пользователей. Фото обложки доступно в Twitter-аккаунте издания.

Робби запечатлели в нескольких образах. На первом снимке артистка позирует в золотистом жакете от Chanel, на другом в оранжевом слитном купальнике, лежа на надувном матрасе в бассейне. На третьем фото звезда снялась в бежевом кардигане и белых плавках.

Фанаты не узнали звезду из-за челки, укладки в виде прямых волос и чересчур отретушированной кожи. Некоторые поклонники отметили, что Робби на фото похожа на голливудских актрис 70-х годов.

«Она красивая женщина. Спасибо Photoshop за то, что сделал ее неузнаваемой», написала Mary Yellin.

«На этих фотографиях она действительно похожа на Шэрон Тейт. Красивая женщина», отметил Soylent_Green451.

«Удивительно. Немного неузнаваема, но по-прежнему красива», поделился пользователь UpChuck Comics.

Ранее режиссер Джейм Ганн рассказал, что был бы не против снять фильм «Харли Квинн» с актрисой Марго Робби в главной роли. Мнением он поделился в ответ на вопрос одного из подписчиков в Instagram.

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марго робби шоу-бизнес vogue
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