Отретушированные фото для обложки Vogue удивили фанатов Марго Робби

Канберра, 1 июля. Австралийская актриса Марго Робби появилась на обложке британской версии журнала Vogue, ее внешность удивила пользователей. Фото обложки доступно в Twitter-аккаунте издания.

Робби запечатлели в нескольких образах. На первом снимке артистка позирует в золотистом жакете от Chanel, на другом — в оранжевом слитном купальнике, лежа на надувном матрасе в бассейне. На третьем фото звезда снялась в бежевом кардигане и белых плавках.

Фанаты не узнали звезду из-за челки, укладки в виде прямых волос и чересчур отретушированной кожи. Некоторые поклонники отметили, что Робби на фото похожа на голливудских актрис 70-х годов.

Margot Robbie is British Vogue’s August 2021 cover star, wearing all @CHANEL, photographed by Lachlan Bailey. Read the interview in full: https://t.co/GCz7fmHbNt pic.twitter.com/DyCND7AUez