Отретушированные фото для обложки Vogue удивили фанатов Марго Робби

Канберра, 1 июля. Австралийская актриса Марго Робби появилась на обложке британской версии журнала Vogue, ее внешность удивила пользователей. Фото обложки доступно в Twitter-аккаунте издания.

Робби запечатлели в нескольких образах. На первом снимке артистка позирует в золотистом жакете от Chanel, на другом — в оранжевом слитном купальнике, лежа на надувном матрасе в бассейне. На третьем фото звезда снялась в бежевом кардигане и белых плавках.

Фанаты не узнали звезду из-за челки, укладки в виде прямых волос и чересчур отретушированной кожи. Некоторые поклонники отметили, что Робби на фото похожа на голливудских актрис 70-х годов.

Margot Robbie is British Vogue’s August 2021 cover star, wearing all @CHANEL, photographed by Lachlan Bailey. Read the interview in full: https://t.co/GCz7fmHbNt pic.twitter.com/DyCND7AUez — British Vogue (@BritishVogue) June 30, 2021

«Она красивая женщина. Спасибо Photoshop за то, что сделал ее неузнаваемой», — написала Mary Yellin.

«На этих фотографиях она действительно похожа на Шэрон Тейт. Красивая женщина», — отметил Soylent_Green451.

«Удивительно. Немного неузнаваема, но по-прежнему красива», — поделился пользователь UpChuck Comics.

Ранее режиссер Джейм Ганн рассказал, что был бы не против снять фильм «Харли Квинн» с актрисой Марго Робби в главной роли. Мнением он поделился в ответ на вопрос одного из подписчиков в Instagram.