Представитель Зеленского рассказал о проблеме с водной блокадой Крыма

Киев, 1 июля. Украине не хватает средств на достройку капитальной дамбы на Северо-Крымском канале, заявил «представитель» украинского президента в Крыму Антон Кориневич.

Политик отметил, что не отвечает за этот вопрос, однако контактирует с другими ведомствами.

«Вопрос в том, что капитальная дамба на 107-м километре готова на 80%, на 20% не достроена, потому что нет соответствующего бюджетного финансирования», — заявил Кориневич, уточнив, что для водной блокады Крыма хватает 80% мощности дамбы.

По словам Кориневича, в настоящее время вода на полуостров не поступает, хотя в начале июня появились сообщения о протечке из-за разрушения плотины.

Ранее сообщалось, что в Крыму запущены в эксплуатацию Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский водозаборы. Пресная вода из них поступает в Северо-Крымский канал, снабжая восточную часть полуострова.