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Тело неизвестного мужчины достали из Невы

  /   Обновлено: 01 июля 2021 22:35
Происшествия
Тело неизвестного мужчины достали из Невы
pixabay.com

Санкт-Петербург, 1 июля. Спасатели достали тело мужчины из Невы в Шлиссельбурге. Сообщается, что личность погибшего пока неизвестна.

Также предстоит провести экспертизу, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Тело мужчины передали полицейским.

Ранее сообщалось, что тело мужчины 1982 года рождения нашли на озере Вуокса в Приозерском районе возле катера. Погибший лежал голый, а лицо было опущено в воду.

Во время осмотра на теле не нашли следы насильственной смерти. Судебно-медицинской экспертизе предстоит выяснить точную причину смерти.

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