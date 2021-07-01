Тело неизвестного мужчины достали из Невы

Санкт-Петербург, 1 июля. Спасатели достали тело мужчины из Невы в Шлиссельбурге. Сообщается, что личность погибшего пока неизвестна.

Также предстоит провести экспертизу, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Тело мужчины передали полицейским.

Ранее сообщалось, что тело мужчины 1982 года рождения нашли на озере Вуокса в Приозерском районе возле катера. Погибший лежал голый, а лицо было опущено в воду.

Во время осмотра на теле не нашли следы насильственной смерти. Судебно-медицинской экспертизе предстоит выяснить точную причину смерти.