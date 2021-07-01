Путин внес на утверждение в Госдуму соглашение между Россией и Суданом

Москва, 1 июля. Российский президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Суданом. Речь в документе идет о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

Россия договорилась создать пункт ВМФ в Судане в прошлом году. Максимальная численность личного состава ПМТО не превысит 300 человек. Находиться там одновременно смогут четыре российских корабля.

Представителем Путина в Госдуме и Совете Федерации по вопросу ратификации соглашения с Суданом будет замглавы Минобороны РФ Николай Панков. О его назначении стало известно в четверг, 1 июля.

В СМИ недавно появились сообщения о решении суданских властей «аннулировать соглашение» о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. В Судане их опровергли.