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Путин внес на утверждение в Госдуму соглашение между Россией и Суданом
Политика
Путин внес на утверждение в Госдуму соглашение между Россией и Суданом
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 1 июля. Российский президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Суданом. Речь в документе идет о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

Россия договорилась создать пункт ВМФ в Судане в прошлом году. Максимальная численность личного состава ПМТО не превысит 300 человек. Находиться там одновременно смогут четыре российских корабля.

Представителем Путина в Госдуме и Совете Федерации по вопросу ратификации соглашения с Суданом будет замглавы Минобороны РФ Николай Панков. О его назначении стало известно в четверг, 1 июля.

В СМИ недавно появились сообщения о решении суданских властей «аннулировать соглашение» о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. В Судане их опровергли.

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Судан путин вмф
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