Нардеп Рудык прокомментировала принятие закона о коренных народах Украины

Киев, 1 июля. Депутат Верховной рады Украины Кира Рудык назвала закон о коренных народах страны важным шагом для «возвращения» Крыма.

Нардеп заявила, что пакет законов «Крымская платформа», рассматриваемый Радой, это «не только уверенные шаги по деоккупации» Крыма. По ее словам, это также шаги к интеграции коренных народов и уважению их прав. Киев должен дать «четкий сигнал» крымским татарам и миру о продолжении «борьбы за Крым», считает украинский парламентарий.

Ранее Верховная рада приняла закон «О коренных народах Украины», в котором не упоминаются русские. Украинский президент Владимир Зеленский сам внес законопроект на рассмотрение. Документ поддержали 326 депутатов при достаточном минимуме в 226 голосов.

После принятия документа официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что этот закон нарушает основополагающие международные договоры и дискриминирует миллионы русских. Сигнал Киева населению понятен, заявила она.