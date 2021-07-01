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Ульяновские следователи раскрыли убийство школьницы двадцатилетней давности

  /   Обновлено: 01 июля 2021 22:09
Общество
Ульяновские следователи раскрыли убийство школьницы двадцатилетней давности
vnovgorod.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК РФ по Новгородской области

Ульяновск, 1 июля. Жителя Самарской области будут судить по обвинению в изнасиловании и убийстве 13-летней школьницы в Ульяновской области в 1999 году.

Такой информацией поделилось региональное управление СК РФ по региону. Согласно данным следствия, в августе 1999 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый мужчину затащил девочку в лес недалеко от станции Рябина Радищевского района Ульяновской области, где изнасиловал ее, а после убил и скрылся в соседнем регионе. Правоохранителям только в прошлом году удалось раскрыть преступление. В ходе проведения генетической экспертизы удалось установить генотип возможного преступника.

Злоумышленником оказался 59-летний мужчина, который на момент проведения исследования отбывал наказание за совершение нескольких тяжких и особо тяжких преступлений. Мужчина всячески отрицал вину, но его алиби было опровергнуто.

«Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на пожизненный срок.

Жителя Тульской области ранее осудили за убийство собаки он расстрелял животное из охотничьего ружья.

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