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Российского музыканта Петра Мамонова подключили к ИВЛ
Происшествия
Российского музыканта Петра Мамонова подключили к ИВЛ
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 1 июля. Российского музыканта и актера Петра Мамонова госпитализировали с коронавирусом. Его состояние оценивается как тяжелое.

Артиста подключили к аппарату ИВЛ, его легкие были поражены больше, чем на 60%, передает РЕН ТВ. Мамонова доставили в больницу 27 июня. В тот момент у музыканта подтвердили коронавирус. Он и его жена Ольга Мамонова были на карантине.

«Пять дней он в реанимации. А так, была у него температура, мы ее сбили, а потом все-таки ему стало хуже, я вызвала скорую», сообщила супруга.

Музыкант не проходил вакцинацию. Мамонов почти не покидал деревню.

Ранее сообщалось, что Ольга Мамонова поделилась информацией о состоянии музыканта. Супруги считали, что смогут с болезнью бороться дома.

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Все новости / Происшествия / Российского музыканта Петра Мамонова подключили к ИВЛ
ивл мамонов коронавирус
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