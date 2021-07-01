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Модуль «Наука» для МКС вернули для устранения неполадок
Технологии
Модуль «Наука» для МКС вернули для устранения неполадок
laspace.ru  /  АО «НПО Лавочкина»

Москва, 1 июля. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», который запустят на Международную космическую станцию (МКС), вернули в монтажно-испытательный корпус.

МЛМ «Наука» вернули в монтажно-испытательный корпус ракетно-космической корпорации «Энергия», чтобы устранить замечания, передает ТАСС.

Роскосмос в конце июня сообщил, что завершились сборка и испытания модуля «Наука», головного обтекателя и переходного отсека в составе космической головной части. Спустя время головную часть отправили заправляться топливными компонентами и сжатым газом.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Александр Скворцов станет командиром экипажа корабля «Союз», который отправится на МКС с космическими туристами. Запуск запланирован на 2023 год.

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