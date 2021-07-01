Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 22:35
22:30
Политика
Путин внес на утверждение в Госдуму соглашение между Россией и Суданом
22:21
Происшествия
Тело неизвестного мужчины достали из Невы
22:16
Происшествия
Российского музыканта Петра Мамонова подключили к ИВЛ
22:11
Политика
Нардеп Рудык прокомментировала принятие закона о коренных народах Украины
22:09
Общество
Ульяновские следователи раскрыли убийство школьницы двадцатилетней давности
22:00
Общество
Работа за спасибо: почему волонтерство — это не профессия, а склад характера
21:59
Весь мир
Власти и оппозиция обвиняют друг друга в поджоге здания Центрального университета Венесуэлы
21:53
Весь мир
Глава ЦАР совершил рабочий визит в Бурунди
21:51
Весь мир
Немецкие СМИ назвали провалом семилетнюю работу миротворцев ООН в ЦАР
21:51
Экономика
Прожиточный минимум для трудового населения достигнет 13 026 руб. с 2022 года
Все новости

Глава ЦАР совершил рабочий визит в Бурунди
Весь мир
Глава ЦАР совершил рабочий визит в Бурунди
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 1 июня. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера отправился с рабочим визитом в Бурунди. Глава Центральноафриканской Республики примет участие в торжествах по случаю 59-й годовщины освобождения крохотного центральноафриканского государства от колониальной зависимости.

В аэропорту Банги М’поко его провожал премьер-министр республики Анри-Мари Дондра. С 15 мая он вступил в должность главы правительства, сменив на этом посту Фирмена Нгребаду. На время отсутствия Туадера Дондра остается первым лицом в государстве.

Неизвестно, будет ли глава ЦАР подписывать какие-либо двусторонние соглашения с Бурунди или ограничится протокольным участием в торжественных мероприятиях. Однако опыт аналогичных празднований в других странах Африки показывает, что нередко они заканчиваются заключением различных договоров и меморандумов.

Поездка Туадера стала ответным визитом вежливости в адрес Бурунди. Ранее глава республики Эварист Ндайишимие приезжал в Банги, чтобы принять участие в церемонии инаугурации президента ЦАР.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Глава ЦАР совершил рабочий визит в Бурунди
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru