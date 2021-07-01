Глава ЦАР совершил рабочий визит в Бурунди

Банги, 1 июня. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера отправился с рабочим визитом в Бурунди. Глава Центральноафриканской Республики примет участие в торжествах по случаю 59-й годовщины освобождения крохотного центральноафриканского государства от колониальной зависимости.

В аэропорту Банги М’поко его провожал премьер-министр республики Анри-Мари Дондра. С 15 мая он вступил в должность главы правительства, сменив на этом посту Фирмена Нгребаду. На время отсутствия Туадера Дондра остается первым лицом в государстве.

???????? Le PMCG SEM Henri Marie DONDRA, était présent ce jr à l’Aéroport de Bangui-Mpoko à l’occasion du départ du Président de la République, Chef De l’Etat, SE le Pr. Faustin Archange TOUADERA en visite de travail pour le Burundi . pic.twitter.com/m6lvFFrBCE — Primature RCA Officiel (@PrimatureO) June 30, 2021

Неизвестно, будет ли глава ЦАР подписывать какие-либо двусторонние соглашения с Бурунди или ограничится протокольным участием в торжественных мероприятиях. Однако опыт аналогичных празднований в других странах Африки показывает, что нередко они заканчиваются заключением различных договоров и меморандумов.

Поездка Туадера стала ответным визитом вежливости в адрес Бурунди. Ранее глава республики Эварист Ндайишимие приезжал в Банги, чтобы принять участие в церемонии инаугурации президента ЦАР.