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Немецкие СМИ назвали провалом семилетнюю работу миротворцев ООН в ЦАР
Весь мир
Немецкие СМИ назвали провалом семилетнюю работу миротворцев ООН в ЦАР
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Берлин, 1 июля. Немецкое издание «Deutsche Stimme» (DS) раскритиковало миротворческую миссию Организации Объединенных Наций в ЦАР (МИНУСКА). «Полный провал ООН», гласит заголовок, характеризующий семилетнюю деятельность «голубых касок».

Сотрудники издания рассказали о том, что на территории Центральноафриканской Республики находится приблизительно 15000 участников миссии. Но такой внушительный контингент оказался не в состоянии стабилизировать обстановку в стране.

DS обращает внимание на то, что, по сообщениям местных жителей, боевики грабили, насиловали и убивали центральноафриканцев в непосредственной близости от миротворцев. Но члены МИНУСКА полностью игнорировали страдания тех, кого прибыли защищать.

Немецкие СМИ назвали провалом семилетнюю работу миротворцев ООН в ЦАР
facebook.com  / @Renaissance.cf

Более того, в декабре 2020 года ставленник Франции, экс-президент Франсуа Бозизе руками бандитов пытался захватить власть в ЦАР. Тогда «голубые каски» стояли в стороне и наблюдали, как страна погружается в бесконтрольный хаос. Это лишний раз продемонстрировало заинтересованность Парижа в вооруженном конфликте на территории бывшей колонии.

За семь лет МИНУСКА не смогла сделать то, что за полгода сделали военнослужащие национальной армии, обученные российскими инструкторами.

Похожие критические замечания в адрес МИНУСКА звучат со всех сторон. Местные жители массово выступают против присутствия миротворцев в республике и устраивают уличные демонстрации. Эксперты задаются вопросом, стоит ли тратить такие деньги (примерно миллиард долларов в год) на содержание «голубых касок», которое оказались полностью бессильны против угрозы со стороны боевиков.

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