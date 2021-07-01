Прожиточный минимум для трудового населения достигнет 13 026 руб. с 2022 года

Москва, 1 июля. Прожиточный минимум для трудового населения с начала 2022 года установят в размере 13 026 рублей на территории Российской Федерации.

Прожиточный минимум на душу населения достигнет 11 950 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, а детей — 11 592 рубля. Эта информация передается в постановлении правительства, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал июльские нововведения для пенсионеров.