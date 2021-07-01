Общественники ЦАР возобновляют акции протеста против Франции и миротворцев ООН

Банги, 1 июля. Центральноафриканское движение Galaxie Nationale жестко раскритиковало действия Франции и многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Представители общества заявляют, что французы продолжают диктовать свои правила республике и подрывают ее репутацию на международной арене.

«Мы центральноафриканские патриоты, члены Galaxie Nationale, возмущены безответственным отношением МИНУСКА к подаче Францией жалобы на Блеза Дидасьена Косимачи и других наших соратников, чье единственное преступление — разоблачение Франции, миссии ООН и их союзников. Это, по-вашему, свобода слова?», — говорится в опубликованном организацией коммюнике.

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После экстренного совещания, в котором приняли участие более 2 500 истинных патриотов ЦАР, представители организации приняли решение отменить мораторий на проведение митингов против Франции, МИНУСКА и США.

Исходя из этого, любое негативное действие по отношению к членам организации, будь то юридические запугивания, словесная или физическая агрессия, приведут к немедленной реакции общественности.

«Франция понесет ответственность за свои поступки. Родина или смерть, мы победим!», — говорится в завершении пресс-релиза организации.

Координатор Galaxie Nationale Блез Дидасьен Косимачи ранее высказывался по поводу необходимости пересмотреть соглашения Пятой республики с африканскими странами. По его мнению, практически все документы несут выгоду исключительно Парижу и продолжают сохранять колониальный порядок в Африке.