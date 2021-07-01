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Колдун вспомнил, как к нему отнеслись Трофимов и Розенбаум в шоу «Три аккорда»

  /   Обновлено: 01 июля 2021 21:25
Шоу-бизнес
Колдун вспомнил, как к нему отнеслись Трофимов и Розенбаум в шоу «Три аккорда»
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 1 июля. Музыкант Дмитрий Колдун поделился впечатлениями от участия в новом сезоне шоу «Три аккорда» и рассказал, кто из судей произвел на него самое яркое впечатление.

Звезда российской эстрады Колдун отправился покорять Первый канал в новом сезоне знаменитого проекта. Артист рассказал, что участие в шоу оказалось для него неожиданным решением, которое он принял спонтанно во время тура в Минске.

Конкурс не разочаровал звезду, однако именно там он столкнулся с жестким отношением к участникам со стороны судей. Колдун объяснил, почему певец Сергей Трофимов произвел на него наиболее сильное впечатление среди всех членов жюри,.

«Есть изначально человеческая симпатия, и мне кажется, она взаимна. Мне, например, очень нравится подход к музыке Сергея Трофимова. И вероятно, он где-то в глубине своего музыкального сердца тоже почувствовал это, поэтому ставил мне хорошие оценки», — вспомнил артист в разговоре с «Собеседником».

Самые неоднозначные эмоции у Колдуна вызвал другой судья проекта — музыкант Александр Розенбаум. Именно от него артист услышал самую жесткую критику. По словам звезды, его первой реакцией была обида, но высказывания члена жюри заставили задуматься, правильные ли песни выбирает исполнитель.

Новый сезон шоу «Три аккорда» уже успел приковать к себе внимание благодаря новому скандалу. Представитель Русской православной церкви был возмущен выступлением певицы Ваенги, которая спела в образе священника.

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розенбаум звезды трофимов колдун
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