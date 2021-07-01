Бывшего главу службы безопасности ЮКОСа этапировали из «Черного дельфина»

Оренбург, 1 июля. Экс-глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин этапирован из колонии «Черный дельфин».

Источник сообщил ТАСС, что Пичугина этапировали из ИК № 6 УФСИН по Оренбургской области, где он отбывает пожизненный срок для проведения следственных мероприятий. При этом он не смог уточнить, куда Пичугина этапировали и для каких следственных действий.

Один из адвокатов Пичугина Ксения Костромина отказалась комментировать ТАСС данную информацию. Официального подтверждения информации об этапировании также не поступало.

Ранее сообщалось, что политический аналитик Руслан Осташко связал просьбу Пичугина о помиловании с делом Михаила Ходорковского. Экс-сотрудник ЮКОСА ранее подал очередной запрос.