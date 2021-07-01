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Названа дата открытия пляжей в Ялте для купания

  /   Обновлено: 01 июля 2021 21:25
Общество
Названа дата открытия пляжей в Ялте для купания
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Ялта, 1 июля. Ялтинские пляжи откроют для купания 2 июля, сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

Она уточнила, что информацию о конкретных местах для купания сообщат утром в пятницу, 2 июля.

Ранее управление Роспотребнадзора по Крыму отчиталось о проверке воды на нескольких ялтинских пляжах после масштабного потопа. Ведомство предложило местным властям открыть часть из них. Такой информацией поделилась глава межрайонного Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Идет рабочий процесс, нацеленный на то, чтобы контролировать воду на этих пляжах, которые могут принять отдыхающих, могут быть использованы в рекреационных целях», цитирует Пеньковскую ТАСС.

Сильный дождь в горах стал причиной потопа в Ялте. Ливень накрыл курортный город 17 июня. В связи со случившимся городская администрация приняла решение ввести режим чрезвычайной ситуации.

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