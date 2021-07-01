Национальная армия ЦАР выбила боевиков из города Алиндао

Банги, 1 июля. Военнослужащие национальной армии ЦАР (FACA) вернули контроль над городом Алиндао на юге страны. Около суток некоторые районы населенного пункта находились в руках боевиков из «Союза за мир в ЦАР» (UPC), входившего в состав конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

После тактического отступления отряды FACA перегруппировались, проконсультировались с российскими специалистами и с новыми силами развернули наступление на позиции боевиков. Военнослужащим национальной армии ЦАР, подготовленным инструкторами из РФ, удалось в кратчайшие сроки выбить бандитов из населенного пункта.

Федеральное агентство новостей /

В комментарии для центральноафриканского издания Ndjoni Sango местные жители сообщают, что жизнь в городе возвращается в мирное русло.

«Ситуация стабилизировалась после прибытия подкрепления к силам FACA, базирующимся в городе Алиндао. С понедельника город контролировался элементами UPC, которые еще остаются в окрестностях. В настоящее время боевики скрылись из города, бросив снаряжение», — заявил один из горожан.

Также бесчинства боевиков, угрожающих мирной жизни граждан ЦАР попали в недавний доклад экспертов ООН. Об этом рассказал руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.