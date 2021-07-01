Кабмин выделит 6 млрд рублей на диспансеризацию переболевших COVID-19

Москва, 1 июля. Правительство России приняло решение выделить 6 миллиардов рублей для диспансеризации переболевших COVID-19.

Документ о выделении средств на диспансеризацию подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сказано на официальном сайте правительства.

«Более 5,8 миллиарда рублей будет направлено регионам на проведение углубленной диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом», — отмечено на сайте.

Диспансеризация будет состоять из двух этапов. Пройти их можно за один день.

Кабмин, как стало известно ранее, выделит свыше 10 миллиардов рублей на выплаты беременным. Деньги получат женщины, вставшие на учет в ранние сроки.