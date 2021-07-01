Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 22:34
22:30
Политика
Путин внес на утверждение в Госдуму соглашение между Россией и Суданом
22:21
Происшествия
Тело неизвестного мужчины достали из Невы
22:16
Происшествия
Российского музыканта Петра Мамонова подключили к ИВЛ
22:11
Политика
Нардеп Рудык прокомментировала принятие закона о коренных народах Украины
22:09
Общество
Ульяновские следователи раскрыли убийство школьницы двадцатилетней давности
22:00
Общество
Работа за спасибо: почему волонтерство — это не профессия, а склад характера
21:59
Весь мир
Власти и оппозиция обвиняют друг друга в поджоге здания Центрального университета Венесуэлы
21:53
Весь мир
Глава ЦАР совершил рабочий визит в Бурунди
21:51
Весь мир
Немецкие СМИ назвали провалом семилетнюю работу миротворцев ООН в ЦАР
21:51
Экономика
Прожиточный минимум для трудового населения достигнет 13 026 руб. с 2022 года
Все новости

Мишустин продлил упрощенную систему маркировок лекарств до февраля 2022 года
Общество
Мишустин продлил упрощенную систему маркировок лекарств до февраля 2022 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 июля. Упрощенный порядок работы в системе маркировки и прослеживания лекарств в России продлевается еще на 7 месяцев​​​, постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Повышенный спрос на лекарственные препараты и эпидемиологическая обстановка стали причинами продления упрощенной системы до 1 февраля 2022 года. Этот порядок работы позволит получателям лекарств не зависеть от ошибок или задержек со стороны поставщиков. Соответствующий документ о продление упрощенной системы опубликован на сайте правительства России.

В пресс-службе правительства отметили, что аптеки и дистрибьюторы по упрощенной системе не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов для их выпуска в продажу. С 1 июля такой метод перестает действовать на ввозимые в Россию лекарства из-за невостребованности компаниями.

Михаил Мишустин также поручил руководителям федеральных органов исполнительной власти организовать вакцинацию сотрудников от коронавирусной инфекции. Процесс вакцинации предполагает получение возможности сделать прививку даже на рабочем месте.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мишустин продлил упрощенную систему маркировок лекарств до февраля 2022 года
лекарства мишустин маркировка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru