Мишустин продлил упрощенную систему маркировок лекарств до февраля 2022 года

Москва, 1 июля. Упрощенный порядок работы в системе маркировки и прослеживания лекарств в России продлевается еще на 7 месяцев​​​, постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Повышенный спрос на лекарственные препараты и эпидемиологическая обстановка стали причинами продления упрощенной системы до 1 февраля 2022 года. Этот порядок работы позволит получателям лекарств не зависеть от ошибок или задержек со стороны поставщиков. Соответствующий документ о продление упрощенной системы опубликован на сайте правительства России.

В пресс-службе правительства отметили, что аптеки и дистрибьюторы по упрощенной системе не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов для их выпуска в продажу. С 1 июля такой метод перестает действовать на ввозимые в Россию лекарства из-за невостребованности компаниями.

Михаил Мишустин также поручил руководителям федеральных органов исполнительной власти организовать вакцинацию сотрудников от коронавирусной инфекции. Процесс вакцинации предполагает получение возможности сделать прививку даже на рабочем месте.