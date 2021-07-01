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Сергей Безруков и Анна Матисон готовятся вновь стать родителями
Шоу-бизнес
Сергей Безруков и Анна Матисон готовятся вновь стать родителями
Федеральное агентство новостей  /  Равид Гор

Москва, 1 июля. Актер Сергей Безруков сообщил радостную новость: совсем скоро в его семье с режиссером Анной Матисон произойдет пополнение.

Безруков отправился в Сочи в компании супруги вскоре после промо-компании в честь премьеры комедии, посвященной приключениям знаменитого мошенника Остапа Бендера. Теперь пара активно участвует в съемках некой картины.

Недавно артист поделился совместным селфи с женой, на котором виднеется заметно округлившийся живот режиссера. Примечательно, что в описании к кадру актер ни словом не обмолвился о радостном событии, так как фото говорит само за себя. Зато Безруков объявил поклонникам о работе над неизвестном проекте.

«Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня день режиссера, и мы работаем! Снимаем кино», — заявил артист.

Новорожденный станет третьим ребенком в семье Безрукова и Матисон. Неизвестно, какого пола будет наследник звезд. В настоящий момент пара воспитывает сына Степана и дочь Марию. Кроме того, у Безрукова есть старшие дети от актрисы Кристины Смирновой. Артист сохранил теплые отношения с наследниками, уделяет им внимание и оказывает финансовую поддержку.

В настоящий момент Безруков активно занят производством сразу нескольких проектов. Недавно артист рассказал о подготовке к роли в картине «Нюрнберг».

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Все новости / Шоу-бизнес / Сергей Безруков и Анна Матисон готовятся вновь стать родителями
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