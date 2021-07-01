«Больше не значит лучше»: независимый эксперт ООН о бездействии миротворцев в ЦАР

Банги, 1 июля. Центральноафриканское издание «Lengo Songo» опубликовало заявление независимого эксперта ООН Мари-Терезы Кейта-Бокум. Она выступила с критикой в адрес многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА).

По ее мнению, за семь лет существования миссии не было достигнуто никаких значимых успехов. Более того, МИНУСКА сделала жизнь центральноафриканцев только хуже.

Западные СМИ продолжают активно спекулировать слухами, призванными дискредитировать сотрудничество армии ЦАР (FACA) и российских инструкторов. В то же время Кейта-Бокум обратила внимание на действительно важные проблемы африканской республики.

По ее словам, миротворцы МИНУСКА не способны защитить мирное население. Буквально на их глазах боевики совершали преступления против местных жителей. И все, что придумало руководство миссии —расширить контингент МИНУСКА. В результате за преступлениями боевиков станет молча наблюдать на 2 750 военнослужащих и 940 полицейских ООН больше.

wikipedia.org / Public Domain

Кроме того, с членами миротворческой миссии связан не один скандал. Участники МИНУСКА сами попадались на преступлениях против мирных жителей. Так, в 2015 году французских миротворцев обвинили в жестоком обращении с детьми в лагерях для беженцев. По данным организации Human Rights Watch, жертвам изнасилований было от 9 до 13 лет.

Но вместо того, чтобы проливать свет на реальные преступления и добиваться справедливости, западные СМИ предпочитают фабриковать одни ложные заявления за другими.

Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов рассказал, как работает западный «конвейер» по производству клеветнических материалов.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

По его словам, сначала подобные доклады публикуются на нескольких местных ресурсах, сотрудничающих с боевиками. И хотя в ЦАР они заблокированы за распространение дезинформации, крупные прозападные СМИ, наподобие RFI и Liberation, подхватывают эти слухи.

Они выбирают самые удобные для себя обвинения российских инструкторов в преступлениях, основанные на анонимных доносах и информации, которую невозможно проверить.

«Следующий этап — это уже доклады экспертов, которые, в свою очередь, пользуются непроверенной информацией, в том числе распространяемой RFI и Liberation. Вот такая цепочка, которая из слухов делает обвинения против нас и нашей страны, и они потом всерьез обсуждаются на заседаниях Совета Безопасности ООН», — объяснил Иванов.

Глава СОМБ подчеркивает, что «Содружество» всегда открыто к сотрудничеству и анализирует все поступающие претензии. Но западные СМИ не заинтересованы в проверенных фактах, ведь правда способна свести на нет кампанию по дискредитации помощи Москвы Банги.