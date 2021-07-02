Все мы с нетерпением ждем наступления лета, чтобы как следует погреться и загореть под лучами солнца, которое не так часто радует своим присутствием жителей средней полосы России. О том, что слишком усердствовать с солнечными ваннами не стоит, знает, пожалуй, каждый. Как и о том, что кожу нужно обязательно защищать от вредного воздействия ультрафиолета с помощью специальных косметических средств. Выбор их огромен: молочко, кремы, спреи или масла — каждый может найти себе «защитника» по душе и по карману.

Сегодня мы расскажем о свойствах и составе правильного солнцезащитного молочка для тела и лица, а также представим традиционный рейтинг лучших из лучших средств по версии ФАН.

О вреде и пользе солнца

Солнце необходимо всем живым существам так же, как воздух и вода. Оно дарит тепло, свет и хорошее настроение, а также участвует во многих жизненно важных процессах. Вот лишь некоторые из полезных свойств солнечного света:

Участвует в выработке витамина D, отвечающего за здоровье костей, зубов, обеспечивает нормальную свертываемость крови и устойчивость иммунитета к вирусам;

Поддерживает синтез инсулина, регулирующего обмен веществ;

Способствует выработке гормона радости серотонина, недостаток которого приводит к депрессиям, мигреням и раздражительности;

Тренирует процесс терморегуляции;

Лечит кожные заболевания;

Нормализует сон.

Несмотря на это, солнце способно наносить организму человека и серьезный вред, который порой может превышать ожидаемую пользу. Злоупотребление загаром приводит к следующим негативным последствиям:

Преждевременное старение кожи;

Обезвоживание;

Появление болезненных ожогов;

Рак кожи;

Пигментация;

Аллергические реакции;

Болезни органов зрения (рак роговицы и конъюнктивы, катаракта, повреждение сетчатки, меланома века);

Риск теплового удара со всеми вытекающими последствиями (апатия, тошнота вплоть до рвоты, головокружение, мигрень, учащение пульса и дыхания, повышение температуры, обморочные состояния).

Федеральное агентство новостей /

Учимся загорать без вреда для здоровья

Чтобы солнце приносило только радость и пользу, необходимо соблюдать некоторые несложные правила техники безопасности.

Загорайте в первой половине дня или ближе к вечеру. Оптимальными считаются временные промежутки с 9 до 11 и с 16 до 19 часов. В обеденное время солнечные лучи особенно агрессивны, поэтому лучше находиться в тени Постепенно приучайте кожу к воздействию ультрафиолета. В первые дни не проводите на открытом солнце больше 5–7 минут в день. Соблюдайте меру. Максимально допустимое время загара в сутки — не более 2 часов. Старайтесь загорать под навесом, а не под палящим солнцем. Носите головные уборы (широкополые шляпы, панамы, бейсболки) и солнечные очки. Используйте солнцезащитные средства, например, молочко. О том, как правильно его выбрать, поговорим ниже.

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Солнцезащитное молочко: на что обратить внимание перед покупкой

Практически все известные косметические бренды имеют в своем арсенале эту разновидность солнцезащитных средств. Чтобы не ошибиться с выбором, рассмотрим ряд важных критериев, которым должно соответствовать хорошее молочко:

SPF-фактор. Это название слышал уже, наверное, каждый, но по-прежнему не все знают, что означает эта английская аббревиатура. Расшифровывается она как Sun Protection Factor, то есть, в переводе на русский язык — фактор защиты от солнца. Чем выше цифра, указанная на упаковке, тем лучше защищает средство. Считается, что наносить защиту нужно перед каждым выходом на улицу, а не только во время отдыха на пляже, но если для повседневного использования достаточно молочка для тела с SPF 30, то для загара лучше выбирать продукт с цифровым значением 50.

Защита от UVA- и UVB- лучей. Первая аббревиатура означает лучи, которые с нами круглосуточно и круглогодично, для них не является преградой ни озоновый слой, ни тонкая ткань, ни стекло. Вторые наиболее активны в обеденное время весной и летом. Многие современные средства защищают сразу от обоих типов лучей.

Тип фильтров, создающих защитный экран от вредного излучения. Бывают двух видов:

— Органические — такие, например, как оксид цинка, выступают в роли щита, который отражает солнечные лучи;

— Химические (оксибензон, октокрилен, авобензон) поглощают лучи, но нейтрализуют их действие, не позволяя нанести вред здоровью.

Водостойкость. На упаковках многих средств можно увидеть пометку Waterproof. Такое молочко, действительно, продержится на коже дольше, но нужно понимать, что длительного купания не выдержит ни один состав, и защитный слой в любом случае придется периодически обновлять.

Наличие ухаживающих компонентов в составе. Натуральные масла (например, авокадо, виноградной или абрикосовой косточки), витамины А и Е естественным образом глубоко увлажняют и питают пересушенную солнцем, ветром и соленой водой кожу, а экстракты лекарственных трав (ромашка, солодка, алоэ) успокаивают раздраженный эпидермис. Особое внимание на этикетку стоит обращать аллергикам, чтобы избежать нежелательных реакций на тот или иной ингредиент.

Объем флакона. Как правило, объем стандартной упаковки составляет 200 мл, и этого количества вполне хватит одному взрослому человеку на весь период отпуска, но, если вы едете компанией, солнцезащитным средством лучше запастись заранее, ориентируясь в том числе и на возраст путешественников — детям понадобится свой отдельный тюбик, адаптированный специально для нежной детской кожи. Учитывайте и тот факт, что молочко обладает более жидкой текстурой, что увеличивает его расход.

Производитель. Отдавайте предпочтение хорошо зарекомендовавшим себя брендам, которые дорожат своей репутацией и строго контролируют качество продукции.

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Преимущества и недостатки солнцезащитного молочка

Данные средства защиты от вредных солнечных лучей имеют свои плюсы и минусы по сравнению с другими типами. Начнем с хорошего:

Благодаря легкой текстуре не закупоривает поры и подходит как для сухой и нормальной, так и для жирной и проблемной кожи;

Легко наносится и быстро впитывается;

Не оставляет жирной пленки на поверхности кожи и не пачкает одежду;

Хорошо увлажняет;

Интересный лайфхак: во флакон с молочком можно добавить несколько капель любимого эфирного масла для аромата и/или шиммер, чтобы придать коже сияющий эффект.

Свои недостатки у данной разновидности солнцезащитных средств, увы, тоже имеются:

Легкая текстура является одновременно и плюсом, и минусом: жидкое молочко расходуется быстрее, чем густой крем или масло;

Для обгоревшей на солнце кожи лучше использовать продукты с более плотной консистенцией для максимально интенсивного питания и увлажнения;

Слишком сухая кожа также нуждается в насыщенных составах, чтобы выглядеть гладкой и ухоженной, тем более что она и так страдает от негативного воздействия внешних факторов (соль, хлорированная вода в бассейне, солнце, ветер, песок).

Как пользоваться солнцезащитным молочком для тела и лица

Для того, чтобы средство работало правильно, соблюдайте нехитрые правила:

Начните с очищения: примите душ с увлажняющем гелем, умойтесь, а затем вытритесь насухо, но не растирайте кожу полотенцем; Нанесите молочко легкими движениями на открытые участки тела и лица (избегая кожи вокруг глаз) примерно за полчаса до выхода на улицу, чтобы оно успело подействовать. Средство впитывается практически моментально, поэтому интенсивно втирать его не требуется; Обновляйте защитный слой каждые час-полтора для взрослой и 40–50 минут для детской кожи или после купания; Не наносите состав на волосы.

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Лучшее солнцезащитное молочко: рейтинг ФАН

Garnier Ambre Solaire c карите

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Классическое водостойкое солнцезащитное молочко от популярного французского бренда по доступной цене. Защищает одновременно от UVA - и UVB - лучей, быстро впитывается и не оставляет следов на коже и одежде. Обеспечивает увлажнение 24 часа благодаря входящему в состав маслу карите, не образуя при этом жирной пленки и не закупоривая поры, поэтому подходит для разных типов кожи.

Степень защиты: SPF 30

Объем: 200 мл

Примерная стоимость: 400 рублей

Mustela Sun Lotion

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Детское солнцезащитное молочко с высокой степенью защиты. Максимально надежно защищает нежную кожу ребенка, отличается гипоаллергенным составом и подходит для малышей с рождения. Не содержит спирта и парабенов. Масла авокадо и жожоба активно увлажняют и питают кожу, не вызывая аллергических реакций. Протестировано под контролем дерматологов и педиатров. Водостойкое.

Степень защиты: SPF 50

Объем: 100 мл

Примерная стоимость: 1060 рублей

Anthelios La Roche-Posay

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Относится к разряду аптечной косметики. Отвечает самым строгим европейским стандартным качества и подходит даже для чувствительной кожи. В состав входит термальная вода от того же производителя, содержащая в себе природный антиоксидант селен, предупреждающий преждевременное фотостарение. Кроме того, в молочке от La Roche-Posay присутствует витамин Е, питающий и успокаивающий кожу, раздраженную негативным воздействием внешних факторов.

Степень защиты: SPF 30

Объем: 200 мл

Примерная стоимость: 1300 рублей

Ла-Кри

PrtScr Яндекс.Маркет /

Универсальное водостойкое солнцезащитное молочко с высоким фактором защиты 50 подойдет как для взрослой, так и для детской кожи любых типов. Несмотря на весьма демократичную цену, отличается богатым составом. Помимо своего прямого назначения, интенсивно питает и увлажняет, восстанавливает поврежденную кожу, снимает раздражение, смягчает, препятствует преждевременному старению и даже обладает легким отбеливающим эффектом. Все это благодаря входящим в состав активным ингредиентам: витаминам А и Е, пантенолу, маслам авокадо и жожоба, а также экстрактам солодки и алоэ.

Степень защиты: SPF 50

Объем: 200 мл

Примерная стоимость: 559 рублей

Avene с минеральным экраном

PrtScr Яндекс.Маркет /

Данное солнцезащитное молочко прекрасно подходит для светлой кожи, склонной к быстрому образованию солнечных ожогов. Защищает от обоих типов вредного излучения благодаря органическим фильтрам. В состав входит термальная вода и претокоферил, имеющий действие аналогичное витамину Е. Имеет легкий кремовый оттенок.

Степень защиты: SPF 50

Объем: 100 мл

Примерная стоимость: 1300 рублей

Biosolis Sport

PrtScr Яндекс.Маркет /

Средство для лица и тела эффективно защищает, обладает нежной тающей консистенцией, быстро впитывается и не оставляет белых следов. Идеально подходит для любителей активного образа жизни и спортсменов, поскольку устойчиво к поту. Состоит полностью из натуральных компонентов и относится к разряду органической косметики.

Степень защиты: SPF 50

Объем: 75 мл

Примерная стоимость: 1300 рублей

Eveline Cosmetics для детей

PrtScr Яндекс.Маркет /

Солнцезащитное средство из бюджетного сегмента отлично подходит для чувствительной детской кожи, которой требуется особо эффективная защита от ультрафиолета. Активно питает, увлажняет и успокаивает, не оставляя на поверхности жирной пленки и не стягивая кожу. Отличается высокой устойчивостью к воде и песку.

Степень защиты: SPF 30

Объем: 200 мл

Примерная стоимость: 270 рублей

G olden Sun Лучшие традиции

PrtScr Яндекс.Маркет /

Еще одно средство для самых маленьких любителей принимать солнечные ванны. Стоит совсем не дорого, но при этом хорошо справляется со своими основными функциями: защищает от солнца, увлажняет и смягчает кожу. Молочко водостойкое, но все равно требует периодического обновления защитного слоя. В состав входит витамин Е и масло ши, а вот искусственные красители и парабены в нем отсутствуют.

Степень защиты: SPF 50

Объем: 40 мл

Примерная стоимость: 145 рублей

Bubchen для младенцев

PrtScr Яндекс.Маркет /

Солнцезащитное молочко для малышей старше 6 месяцев от хорошо зарекомендовавшего себя бренда детской косметики. Обеспечивает надежную защиту от солнечных ожогов без искусственных консервантов и красителей. В состав входит витамин Е и пантенол. Содержит органические UVA - и UVB - фильтры. Легко наносится, не имеет липкого эффекта.

Степень защиты: SPF 30

Объем: 150 мл