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Выбираем самое эффективное солнцезащитное молочко: топ-12 по версии ФАН
Общество
Выбираем самое эффективное солнцезащитное молочко: топ-12 по версии ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Все мы с нетерпением ждем наступления лета, чтобы как следует погреться и загореть под лучами солнца, которое не так часто радует своим присутствием жителей средней полосы России. О том, что слишком усердствовать с солнечными ваннами не стоит, знает, пожалуй, каждый. Как и о том, что кожу нужно обязательно защищать от вредного воздействия ультрафиолета с помощью специальных косметических средств. Выбор их огромен: молочко, кремы, спреи или масла — каждый может найти себе «защитника» по душе и по карману.

Сегодня мы расскажем о свойствах и составе правильного солнцезащитного молочка для тела и лица, а также представим традиционный рейтинг лучших из лучших средств по версии ФАН.

О вреде и пользе солнца

Солнце необходимо всем живым существам так же, как воздух и вода. Оно дарит тепло, свет и хорошее настроение, а также участвует во многих жизненно важных процессах. Вот лишь некоторые из полезных свойств солнечного света:

  • Участвует в выработке витамина D, отвечающего за здоровье костей, зубов, обеспечивает нормальную свертываемость крови и устойчивость иммунитета к вирусам;

  • Поддерживает синтез инсулина, регулирующего обмен веществ;

  • Способствует выработке гормона радости серотонина, недостаток которого приводит к депрессиям, мигреням и раздражительности;

  • Тренирует процесс терморегуляции;

  • Лечит кожные заболевания;

  • Нормализует сон.

Несмотря на это, солнце способно наносить организму человека и серьезный вред, который порой может превышать ожидаемую пользу. Злоупотребление загаром приводит к следующим негативным последствиям:

  • Преждевременное старение кожи;

  • Обезвоживание;

  • Появление болезненных ожогов;

  • Рак кожи;

  • Пигментация;

  • Аллергические реакции;

  • Болезни органов зрения (рак роговицы и конъюнктивы, катаракта, повреждение сетчатки, меланома века);

  • Риск теплового удара со всеми вытекающими последствиями (апатия, тошнота вплоть до рвоты, головокружение, мигрень, учащение пульса и дыхания, повышение температуры, обморочные состояния).

Солнцезащитное молочко обладает легкой консистенцией
Федеральное агентство новостей  / 

Учимся загорать без вреда для здоровья

Чтобы солнце приносило только радость и пользу, необходимо соблюдать некоторые несложные правила техники безопасности.

  1. Загорайте в первой половине дня или ближе к вечеру. Оптимальными считаются временные промежутки с 9 до 11 и с 16 до 19 часов. В обеденное время солнечные лучи особенно агрессивны, поэтому лучше находиться в тени

  2. Постепенно приучайте кожу к воздействию ультрафиолета. В первые дни не проводите на открытом солнце больше 5–7 минут в день.

  3. Соблюдайте меру. Максимально допустимое время загара в сутки — не более 2 часов.

  4. Старайтесь загорать под навесом, а не под палящим солнцем.

  5. Носите головные уборы (широкополые шляпы, панамы, бейсболки) и солнечные очки.

  6. Используйте солнцезащитные средства, например, молочко. О том, как правильно его выбрать, поговорим ниже.

Старайтесь загорать под навесом или зонтом
pixabay.com  / 

Солнцезащитное молочко: на что обратить внимание перед покупкой

Практически все известные косметические бренды имеют в своем арсенале эту разновидность солнцезащитных средств. Чтобы не ошибиться с выбором, рассмотрим ряд важных критериев, которым должно соответствовать хорошее молочко:

  • SPF-фактор. Это название слышал уже, наверное, каждый, но по-прежнему не все знают, что означает эта английская аббревиатура. Расшифровывается она как Sun Protection Factor, то есть, в переводе на русский язык — фактор защиты от солнца. Чем выше цифра, указанная на упаковке, тем лучше защищает средство. Считается, что наносить защиту нужно перед каждым выходом на улицу, а не только во время отдыха на пляже, но если для повседневного использования достаточно молочка для тела с SPF 30, то для загара лучше выбирать продукт с цифровым значением 50.

  • Защита от UVA- и UVB- лучей. Первая аббревиатура означает лучи, которые с нами круглосуточно и круглогодично, для них не является преградой ни озоновый слой, ни тонкая ткань, ни стекло. Вторые наиболее активны в обеденное время весной и летом. Многие современные средства защищают сразу от обоих типов лучей.

  • Тип фильтров, создающих защитный экран от вредного излучения. Бывают двух видов:

— Органические — такие, например, как оксид цинка, выступают в роли щита, который отражает солнечные лучи;

— Химические (оксибензон, октокрилен, авобензон) поглощают лучи, но нейтрализуют их действие, не позволяя нанести вред здоровью.

  • Водостойкость. На упаковках многих средств можно увидеть пометку Waterproof. Такое молочко, действительно, продержится на коже дольше, но нужно понимать, что длительного купания не выдержит ни один состав, и защитный слой в любом случае придется периодически обновлять.

  • Наличие ухаживающих компонентов в составе. Натуральные масла (например, авокадо, виноградной или абрикосовой косточки), витамины А и Е естественным образом глубоко увлажняют и питают пересушенную солнцем, ветром и соленой водой кожу, а экстракты лекарственных трав (ромашка, солодка, алоэ) успокаивают раздраженный эпидермис. Особое внимание на этикетку стоит обращать аллергикам, чтобы избежать нежелательных реакций на тот или иной ингредиент.

  • Объем флакона. Как правило, объем стандартной упаковки составляет 200 мл, и этого количества вполне хватит одному взрослому человеку на весь период отпуска, но, если вы едете компанией, солнцезащитным средством лучше запастись заранее, ориентируясь в том числе и на возраст путешественников — детям понадобится свой отдельный тюбик, адаптированный специально для нежной детской кожи. Учитывайте и тот факт, что молочко обладает более жидкой текстурой, что увеличивает его расход.

  • Производитель. Отдавайте предпочтение хорошо зарекомендовавшим себя брендам, которые дорожат своей репутацией и строго контролируют качество продукции.

Для загара лучше выбирать продукт с цифровым значением 50
pixabay.com  / 

Преимущества и недостатки солнцезащитного молочка

Данные средства защиты от вредных солнечных лучей имеют свои плюсы и минусы по сравнению с другими типами. Начнем с хорошего:

  • Благодаря легкой текстуре не закупоривает поры и подходит как для сухой и нормальной, так и для жирной и проблемной кожи;

  • Легко наносится и быстро впитывается;

  • Не оставляет жирной пленки на поверхности кожи и не пачкает одежду;

  • Хорошо увлажняет;

  • Интересный лайфхак: во флакон с молочком можно добавить несколько капель любимого эфирного масла для аромата и/или шиммер, чтобы придать коже сияющий эффект.

Свои недостатки у данной разновидности солнцезащитных средств, увы, тоже имеются:

  • Легкая текстура является одновременно и плюсом, и минусом: жидкое молочко расходуется быстрее, чем густой крем или масло;

  • Для обгоревшей на солнце кожи лучше использовать продукты с более плотной консистенцией для максимально интенсивного питания и увлажнения;

  • Слишком сухая кожа также нуждается в насыщенных составах, чтобы выглядеть гладкой и ухоженной, тем более что она и так страдает от негативного воздействия внешних факторов (соль, хлорированная вода в бассейне, солнце, ветер, песок).

Как пользоваться солнцезащитным молочком для тела и лица

Для того, чтобы средство работало правильно, соблюдайте нехитрые правила:

  1. Начните с очищения: примите душ с увлажняющем гелем, умойтесь, а затем вытритесь насухо, но не растирайте кожу полотенцем;

  2. Нанесите молочко легкими движениями на открытые участки тела и лица (избегая кожи вокруг глаз) примерно за полчаса до выхода на улицу, чтобы оно успело подействовать. Средство впитывается практически моментально, поэтому интенсивно втирать его не требуется;

  3. Обновляйте защитный слой каждые час-полтора для взрослой и 40–50 минут для детской кожи или после купания;

  4. Не наносите состав на волосы.

Обновляйте защитный слой каждые час-полтора
pixabay.com  / 

Лучшее солнцезащитное молочко: рейтинг ФАН

Garnier Ambre Solaire c карите

Выбираем самое эффективное солнцезащитное молочко: топ-12 по версии ФАН
PrtScr Яндекс.Маркет  / 

Классическое водостойкое солнцезащитное молочко от популярного французского бренда по доступной цене. Защищает одновременно от UVA- и UVB- лучей, быстро впитывается и не оставляет следов на коже и одежде. Обеспечивает увлажнение 24 часа благодаря входящему в состав маслу карите, не образуя при этом жирной пленки и не закупоривая поры, поэтому подходит для разных типов кожи.

Степень защиты: SPF 30

Объем: 200 мл

Примерная стоимость: 400 рублей

Mustela Sun Lotion

Выбираем самое эффективное солнцезащитное молочко: топ-12 по версии ФАН
PrtScr Яндекс.Маркет  / 

Детское солнцезащитное молочко с высокой степенью защиты. Максимально надежно защищает нежную кожу ребенка, отличается гипоаллергенным составом и подходит для малышей с рождения. Не содержит спирта и парабенов. Масла авокадо и жожоба активно увлажняют и питают кожу, не вызывая аллергических реакций. Протестировано под контролем дерматологов и педиатров. Водостойкое.

Степень защиты: SPF 50

Объем: 100 мл

Примерная стоимость: 1060 рублей

Anthelios La Roche-Posay

Выбираем самое эффективное солнцезащитное молочко: топ-12 по версии ФАН
PrtScr Яндекс.Маркет  / 

Относится к разряду аптечной косметики. Отвечает самым строгим европейским стандартным качества и подходит даже для чувствительной кожи. В состав входит термальная вода от того же производителя, содержащая в себе природный антиоксидант селен, предупреждающий преждевременное фотостарение. Кроме того, в молочке от La Roche-Posay присутствует витамин Е, питающий и успокаивающий кожу, раздраженную негативным воздействием внешних факторов.

Степень защиты: SPF 30

Объем: 200 мл

Примерная стоимость: 1300 рублей

Ла-Кри

Выбираем самое эффективное солнцезащитное молочко: топ-12 по версии ФАН
PrtScr Яндекс.Маркет  / 

Универсальное водостойкое солнцезащитное молочко с высоким фактором защиты 50 подойдет как для взрослой, так и для детской кожи любых типов. Несмотря на весьма демократичную цену, отличается богатым составом. Помимо своего прямого назначения, интенсивно питает и увлажняет, восстанавливает поврежденную кожу, снимает раздражение, смягчает, препятствует преждевременному старению и даже обладает легким отбеливающим эффектом. Все это благодаря входящим в состав активным ингредиентам: витаминам А и Е, пантенолу, маслам авокадо и жожоба, а также экстрактам солодки и алоэ.

Степень защиты: SPF 50

Объем: 200 мл

Примерная стоимость: 559 рублей

Avene с минеральным экраном

Выбираем самое эффективное солнцезащитное молочко: топ-12 по версии ФАН
PrtScr Яндекс.Маркет  / 

Данное солнцезащитное молочко прекрасно подходит для светлой кожи, склонной к быстрому образованию солнечных ожогов. Защищает от обоих типов вредного излучения благодаря органическим фильтрам. В состав входит термальная вода и претокоферил, имеющий действие аналогичное витамину Е. Имеет легкий кремовый оттенок.

Степень защиты: SPF 50

Объем: 100 мл

Примерная стоимость: 1300 рублей

Biosolis Sport

 

Выбираем самое эффективное солнцезащитное молочко: топ-12 по версии ФАН
PrtScr Яндекс.Маркет  / 

Средство для лица и тела эффективно защищает, обладает нежной тающей консистенцией, быстро впитывается и не оставляет белых следов. Идеально подходит для любителей активного образа жизни и спортсменов, поскольку устойчиво к поту. Состоит полностью из натуральных компонентов и относится к разряду органической косметики.

Степень защиты: SPF 50

Объем: 75 мл

Примерная стоимость: 1300 рублей

Eveline Cosmetics для детей

Выбираем самое эффективное солнцезащитное молочко: топ-12 по версии ФАН
PrtScr Яндекс.Маркет  / 

Солнцезащитное средство из бюджетного сегмента отлично подходит для чувствительной детской кожи, которой требуется особо эффективная защита от ультрафиолета. Активно питает, увлажняет и успокаивает, не оставляя на поверхности жирной пленки и не стягивая кожу. Отличается высокой устойчивостью к воде и песку.

Степень защиты: SPF 30

Объем: 200 мл

Примерная стоимость: 270 рублей

Golden Sun Лучшие традиции

Выбираем самое эффективное солнцезащитное молочко: топ-12 по версии ФАН
PrtScr Яндекс.Маркет  / 

Еще одно средство для самых маленьких любителей принимать солнечные ванны. Стоит совсем не дорого, но при этом хорошо справляется со своими основными функциями: защищает от солнца, увлажняет и смягчает кожу. Молочко водостойкое, но все равно требует периодического обновления защитного слоя. В состав входит витамин Е и масло ши, а вот искусственные красители и парабены в нем отсутствуют.

Степень защиты: SPF 50

Объем: 40 мл

Примерная стоимость: 145 рублей

Bubchen для младенцев

Выбираем самое эффективное солнцезащитное молочко: топ-12 по версии ФАН
PrtScr Яндекс.Маркет  / 

 

Солнцезащитное молочко для малышей старше 6 месяцев от хорошо зарекомендовавшего себя бренда детской косметики. Обеспечивает надежную защиту от солнечных ожогов без искусственных консервантов и красителей. В состав входит витамин Е и пантенол. Содержит органические UVA- и UVB- фильтры. Легко наносится, не имеет липкого эффекта.

Степень защиты: SPF 30

Объем: 150 мл

Примерная стоимость: 550 рублей

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