Все мы с нетерпением ждем наступления лета, чтобы как следует погреться и загореть под лучами солнца, которое не так часто радует своим присутствием жителей средней полосы России. О том, что слишком усердствовать с солнечными ваннами не стоит, знает, пожалуй, каждый. Как и о том, что кожу нужно обязательно защищать от вредного воздействия ультрафиолета с помощью специальных косметических средств. Выбор их огромен: молочко, кремы, спреи или масла — каждый может найти себе «защитника» по душе и по карману.
Сегодня мы расскажем о свойствах и составе правильного солнцезащитного молочка для тела и лица, а также представим традиционный рейтинг лучших из лучших средств по версии ФАН.
О вреде и пользе солнца
Солнце необходимо всем живым существам так же, как воздух и вода. Оно дарит тепло, свет и хорошее настроение, а также участвует во многих жизненно важных процессах. Вот лишь некоторые из полезных свойств солнечного света:
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Участвует в выработке витамина D, отвечающего за здоровье костей, зубов, обеспечивает нормальную свертываемость крови и устойчивость иммунитета к вирусам;
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Поддерживает синтез инсулина, регулирующего обмен веществ;
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Способствует выработке гормона радости серотонина, недостаток которого приводит к депрессиям, мигреням и раздражительности;
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Тренирует процесс терморегуляции;
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Лечит кожные заболевания;
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Нормализует сон.
Несмотря на это, солнце способно наносить организму человека и серьезный вред, который порой может превышать ожидаемую пользу. Злоупотребление загаром приводит к следующим негативным последствиям:
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Преждевременное старение кожи;
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Обезвоживание;
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Появление болезненных ожогов;
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Рак кожи;
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Пигментация;
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Аллергические реакции;
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Болезни органов зрения (рак роговицы и конъюнктивы, катаракта, повреждение сетчатки, меланома века);
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Риск теплового удара со всеми вытекающими последствиями (апатия, тошнота вплоть до рвоты, головокружение, мигрень, учащение пульса и дыхания, повышение температуры, обморочные состояния).
Учимся загорать без вреда для здоровья
Чтобы солнце приносило только радость и пользу, необходимо соблюдать некоторые несложные правила техники безопасности.
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Загорайте в первой половине дня или ближе к вечеру. Оптимальными считаются временные промежутки с 9 до 11 и с 16 до 19 часов. В обеденное время солнечные лучи особенно агрессивны, поэтому лучше находиться в тени
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Постепенно приучайте кожу к воздействию ультрафиолета. В первые дни не проводите на открытом солнце больше 5–7 минут в день.
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Соблюдайте меру. Максимально допустимое время загара в сутки — не более 2 часов.
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Старайтесь загорать под навесом, а не под палящим солнцем.
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Носите головные уборы (широкополые шляпы, панамы, бейсболки) и солнечные очки.
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Используйте солнцезащитные средства, например, молочко. О том, как правильно его выбрать, поговорим ниже.
Солнцезащитное молочко: на что обратить внимание перед покупкой
Практически все известные косметические бренды имеют в своем арсенале эту разновидность солнцезащитных средств. Чтобы не ошибиться с выбором, рассмотрим ряд важных критериев, которым должно соответствовать хорошее молочко:
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SPF-фактор. Это название слышал уже, наверное, каждый, но по-прежнему не все знают, что означает эта английская аббревиатура. Расшифровывается она как Sun Protection Factor, то есть, в переводе на русский язык — фактор защиты от солнца. Чем выше цифра, указанная на упаковке, тем лучше защищает средство. Считается, что наносить защиту нужно перед каждым выходом на улицу, а не только во время отдыха на пляже, но если для повседневного использования достаточно молочка для тела с SPF 30, то для загара лучше выбирать продукт с цифровым значением 50.
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Защита от UVA- и UVB- лучей. Первая аббревиатура означает лучи, которые с нами круглосуточно и круглогодично, для них не является преградой ни озоновый слой, ни тонкая ткань, ни стекло. Вторые наиболее активны в обеденное время весной и летом. Многие современные средства защищают сразу от обоих типов лучей.
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Тип фильтров, создающих защитный экран от вредного излучения. Бывают двух видов:
— Органические — такие, например, как оксид цинка, выступают в роли щита, который отражает солнечные лучи;
— Химические (оксибензон, октокрилен, авобензон) поглощают лучи, но нейтрализуют их действие, не позволяя нанести вред здоровью.
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Водостойкость. На упаковках многих средств можно увидеть пометку Waterproof. Такое молочко, действительно, продержится на коже дольше, но нужно понимать, что длительного купания не выдержит ни один состав, и защитный слой в любом случае придется периодически обновлять.
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Наличие ухаживающих компонентов в составе. Натуральные масла (например, авокадо, виноградной или абрикосовой косточки), витамины А и Е естественным образом глубоко увлажняют и питают пересушенную солнцем, ветром и соленой водой кожу, а экстракты лекарственных трав (ромашка, солодка, алоэ) успокаивают раздраженный эпидермис. Особое внимание на этикетку стоит обращать аллергикам, чтобы избежать нежелательных реакций на тот или иной ингредиент.
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Объем флакона. Как правило, объем стандартной упаковки составляет 200 мл, и этого количества вполне хватит одному взрослому человеку на весь период отпуска, но, если вы едете компанией, солнцезащитным средством лучше запастись заранее, ориентируясь в том числе и на возраст путешественников — детям понадобится свой отдельный тюбик, адаптированный специально для нежной детской кожи. Учитывайте и тот факт, что молочко обладает более жидкой текстурой, что увеличивает его расход.
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Производитель. Отдавайте предпочтение хорошо зарекомендовавшим себя брендам, которые дорожат своей репутацией и строго контролируют качество продукции.
Преимущества и недостатки солнцезащитного молочка
Данные средства защиты от вредных солнечных лучей имеют свои плюсы и минусы по сравнению с другими типами. Начнем с хорошего:
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Благодаря легкой текстуре не закупоривает поры и подходит как для сухой и нормальной, так и для жирной и проблемной кожи;
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Легко наносится и быстро впитывается;
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Не оставляет жирной пленки на поверхности кожи и не пачкает одежду;
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Хорошо увлажняет;
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Интересный лайфхак: во флакон с молочком можно добавить несколько капель любимого эфирного масла для аромата и/или шиммер, чтобы придать коже сияющий эффект.
Свои недостатки у данной разновидности солнцезащитных средств, увы, тоже имеются:
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Легкая текстура является одновременно и плюсом, и минусом: жидкое молочко расходуется быстрее, чем густой крем или масло;
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Для обгоревшей на солнце кожи лучше использовать продукты с более плотной консистенцией для максимально интенсивного питания и увлажнения;
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Слишком сухая кожа также нуждается в насыщенных составах, чтобы выглядеть гладкой и ухоженной, тем более что она и так страдает от негативного воздействия внешних факторов (соль, хлорированная вода в бассейне, солнце, ветер, песок).
Как пользоваться солнцезащитным молочком для тела и лица
Для того, чтобы средство работало правильно, соблюдайте нехитрые правила:
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Начните с очищения: примите душ с увлажняющем гелем, умойтесь, а затем вытритесь насухо, но не растирайте кожу полотенцем;
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Нанесите молочко легкими движениями на открытые участки тела и лица (избегая кожи вокруг глаз) примерно за полчаса до выхода на улицу, чтобы оно успело подействовать. Средство впитывается практически моментально, поэтому интенсивно втирать его не требуется;
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Обновляйте защитный слой каждые час-полтора для взрослой и 40–50 минут для детской кожи или после купания;
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Не наносите состав на волосы.
Лучшее солнцезащитное молочко: рейтинг ФАН
Garnier Ambre Solaire c карите
Классическое водостойкое солнцезащитное молочко от популярного французского бренда по доступной цене. Защищает одновременно от UVA- и UVB- лучей, быстро впитывается и не оставляет следов на коже и одежде. Обеспечивает увлажнение 24 часа благодаря входящему в состав маслу карите, не образуя при этом жирной пленки и не закупоривая поры, поэтому подходит для разных типов кожи.
Степень защиты: SPF 30
Объем: 200 мл
Примерная стоимость: 400 рублей
Mustela Sun Lotion
Детское солнцезащитное молочко с высокой степенью защиты. Максимально надежно защищает нежную кожу ребенка, отличается гипоаллергенным составом и подходит для малышей с рождения. Не содержит спирта и парабенов. Масла авокадо и жожоба активно увлажняют и питают кожу, не вызывая аллергических реакций. Протестировано под контролем дерматологов и педиатров. Водостойкое.
Степень защиты: SPF 50
Объем: 100 мл
Примерная стоимость: 1060 рублей
Anthelios La Roche-Posay
Относится к разряду аптечной косметики. Отвечает самым строгим европейским стандартным качества и подходит даже для чувствительной кожи. В состав входит термальная вода от того же производителя, содержащая в себе природный антиоксидант селен, предупреждающий преждевременное фотостарение. Кроме того, в молочке от La Roche-Posay присутствует витамин Е, питающий и успокаивающий кожу, раздраженную негативным воздействием внешних факторов.
Степень защиты: SPF 30
Объем: 200 мл
Примерная стоимость: 1300 рублей
Ла-Кри
Универсальное водостойкое солнцезащитное молочко с высоким фактором защиты 50 подойдет как для взрослой, так и для детской кожи любых типов. Несмотря на весьма демократичную цену, отличается богатым составом. Помимо своего прямого назначения, интенсивно питает и увлажняет, восстанавливает поврежденную кожу, снимает раздражение, смягчает, препятствует преждевременному старению и даже обладает легким отбеливающим эффектом. Все это благодаря входящим в состав активным ингредиентам: витаминам А и Е, пантенолу, маслам авокадо и жожоба, а также экстрактам солодки и алоэ.
Степень защиты: SPF 50
Объем: 200 мл
Примерная стоимость: 559 рублей
Avene с минеральным экраном
Данное солнцезащитное молочко прекрасно подходит для светлой кожи, склонной к быстрому образованию солнечных ожогов. Защищает от обоих типов вредного излучения благодаря органическим фильтрам. В состав входит термальная вода и претокоферил, имеющий действие аналогичное витамину Е. Имеет легкий кремовый оттенок.
Степень защиты: SPF 50
Объем: 100 мл
Примерная стоимость: 1300 рублей
Biosolis Sport
Средство для лица и тела эффективно защищает, обладает нежной тающей консистенцией, быстро впитывается и не оставляет белых следов. Идеально подходит для любителей активного образа жизни и спортсменов, поскольку устойчиво к поту. Состоит полностью из натуральных компонентов и относится к разряду органической косметики.
Степень защиты: SPF 50
Объем: 75 мл
Примерная стоимость: 1300 рублей
Eveline Cosmetics для детей
Солнцезащитное средство из бюджетного сегмента отлично подходит для чувствительной детской кожи, которой требуется особо эффективная защита от ультрафиолета. Активно питает, увлажняет и успокаивает, не оставляя на поверхности жирной пленки и не стягивая кожу. Отличается высокой устойчивостью к воде и песку.
Степень защиты: SPF 30
Объем: 200 мл
Примерная стоимость: 270 рублей
Golden Sun Лучшие традиции
Еще одно средство для самых маленьких любителей принимать солнечные ванны. Стоит совсем не дорого, но при этом хорошо справляется со своими основными функциями: защищает от солнца, увлажняет и смягчает кожу. Молочко водостойкое, но все равно требует периодического обновления защитного слоя. В состав входит витамин Е и масло ши, а вот искусственные красители и парабены в нем отсутствуют.
Степень защиты: SPF 50
Объем: 40 мл
Примерная стоимость: 145 рублей
Bubchen для младенцев
Солнцезащитное молочко для малышей старше 6 месяцев от хорошо зарекомендовавшего себя бренда детской косметики. Обеспечивает надежную защиту от солнечных ожогов без искусственных консервантов и красителей. В состав входит витамин Е и пантенол. Содержит органические UVA- и UVB- фильтры. Легко наносится, не имеет липкого эффекта.
Степень защиты: SPF 30
Объем: 150 мл
Примерная стоимость: 550 рублей