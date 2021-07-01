Президентский совет Ливии потребовал отчета о государственных инвестициях за рубежом

Триполи, 1 июля. Руководство североафриканского государства потребовало подробного доклада о ливийских инвестициях за рубежом. Отчет должен включать все страны, где есть вложения. Это требование прозвучало на заседании Президентского совета.

На встрече, состоявшейся сегодня в столице, присутствовали представители Инвестиционного управления, Ливийского иностранного банка и связанных с ними учреждений. Участники рассмотрели ряд экономических вопросов, в том числе зарубежные активы.

Чиновники переговорили о финансовых делах, находящихся на рассмотрении в некоторых международных судах. В этой связи они затронули механизмы выработки твердой судебной позиции Ливии с целью сохранения средств и активов.

Участники также обсудили некоторые юридические вопросы. Наиболее важный из них — досье ливийских заключенных за границей, особенно тех, кто содержится без суда и до сих пор находятся в следственном изоляторе. Президентский совет поручил правительству срочно связаться с компетентными органами соответствующих стран для незамедлительного рассмотрения этого дела.

Возврат находящихся за рубежом активов — одна из ключевых проблем, с которыми сталкивается нынешнее руководство. После революционных событий 2011 года средства североафриканской страны оказались заморожены. Ряд европейских стран, в банках которых лежат ливийские вложения, на протяжении последних лет безуспешно пытаются присвоить их себе. Также тщетны попытки и властей в Триполи вернуть деньги, которые они намереваются пустить на запланированные проекты развития и восстановления региона.

В прошлом месяце премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба подтвердил, что ливийцы обратились к Тунису с просьбой вернуть замороженные средства. Деньги, сумма которых превышает 200 млрд долларов, принадлежат Ливийскому инвестиционному управлению.