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Володин указал на важность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом
Политика
Володин указал на важность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом
politexpert.net  /  politexpert.net

Москва, 1 июля. Одной из важнейших тем во время заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ стала борьба с пандемией коронавируса.

В документе, подписанном странами-участницами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отмечается необходимость активизации сотрудничества для защиты граждан при пандемии, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Российские врачи помогали бороться с COVID-19 коллегам из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, отметил спикер ГД. По его словам, вакцина против коронавируса «Спутник V» поставлялась партнерам по ОДКБ в приоритетном порядке.

Ранее Володин поддержал принцип добровольности в вопросе вакцинации от COVID-19. Также председатель Госдумы подчеркнул, что гражданам нужно постоянно напоминать о необходимости прививок.

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