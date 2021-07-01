Володин указал на важность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом

Москва, 1 июля. Одной из важнейших тем во время заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ стала борьба с пандемией коронавируса.

В документе, подписанном странами-участницами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отмечается необходимость активизации сотрудничества для защиты граждан при пандемии, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Российские врачи помогали бороться с COVID-19 коллегам из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, отметил спикер ГД. По его словам, вакцина против коронавируса «Спутник V» поставлялась партнерам по ОДКБ в приоритетном порядке.

Ранее Володин поддержал принцип добровольности в вопросе вакцинации от COVID-19. Также председатель Госдумы подчеркнул, что гражданам нужно постоянно напоминать о необходимости прививок.