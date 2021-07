Власти и оппозиция обвиняют друг друга в поджоге здания Центрального университета Венесуэлы

Каракас, 1 июля. Минувшей ночью в Каракасе произошел пожар в здании Центрального университета Венесуэлы (UCV). Об этом сообщают местные источники в социальных сетях.

Buildings of the UCV (Universidad Central de Venezuela) are on fire in Caracas #Venezuela pic.twitter.com/fPQn1mwJsY