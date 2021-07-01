Власти и оппозиция обвиняют друг друга в поджоге здания Центрального университета Венесуэлы

Каракас, 1 июля. Минувшей ночью в Каракасе произошел пожар в здании Центрального университета Венесуэлы (UCV). Об этом сообщают местные источники в социальных сетях.

Buildings of the UCV (Universidad Central de Venezuela) are on fire in Caracas #Venezuela pic.twitter.com/fPQn1mwJsY — CNW (@ConflictsW) July 1, 2021

Сообщается, что возгорание произошло в здании школы политических и административных исследований. Пожарные прибыли на место оперативно, однако огонь не удавалось потушить из-за нехватки у пожарных воды. Лишь после того, как прибыли цистерны с водой из соседнего муниципалитета, пожар был потушен.

«Были проблемы с водой, проблема, которая затрагивает город, но, к счастью, они (пожарные) смогли ее решить», — сказал Мигель Алонсо, секретарь совета колледжа юридических и политических наук.

По предварительной версии возгорание произошло из-за короткого замыкания, которое было вызвано кражами электропроводки. Один из студентов сообщил, что администрацию учебного заведения неоднократно предупреждали об этих проблемах и возможном пожаре.

???????? Incendio en la Universidad Central de Venezuela. 30-jun-2021. Caracas. UCV. pic.twitter.com/bTA5aS52oE — Ovario-Venezuela (@ovarioV) July 1, 2021

В 2001 году кампус университета работы архитектора Карлоса Рауля Вильянуэвы, был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Власти и оппозиция поспешили обвинить друг друга в поджоге. Центральный университет стал оплотом оппозиции во время протестов против правления Уго Чавеса и пожар может стать поводом для новых протестов. Это может сорвать достигнутое на днях соглашение между правительством и оппозицией об участии оппозиционных кандидатов на предстоящих выборах.