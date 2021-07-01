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Власти и оппозиция обвиняют друг друга в поджоге здания Центрального университета Венесуэлы
Весь мир
Власти и оппозиция обвиняют друг друга в поджоге здания Центрального университета Венесуэлы
PrScr Twitter  /  @JeanCRodriguez_

Каракас, 1 июля. Минувшей ночью в Каракасе произошел пожар в здании Центрального университета Венесуэлы (UCV). Об этом сообщают местные источники в социальных сетях.

Сообщается, что возгорание произошло в здании школы политических и административных исследований. Пожарные прибыли на место оперативно, однако огонь не удавалось потушить из-за нехватки у пожарных воды. Лишь после того, как прибыли цистерны с водой из соседнего муниципалитета, пожар был потушен.

«Были проблемы с водой, проблема, которая затрагивает город, но, к счастью, они (пожарные) смогли ее решить», — сказал Мигель Алонсо, секретарь совета колледжа юридических и политических наук.

По предварительной версии возгорание произошло из-за короткого замыкания, которое было вызвано кражами электропроводки. Один из студентов сообщил, что администрацию учебного заведения неоднократно предупреждали об этих проблемах и возможном пожаре.

В 2001 году кампус университета работы архитектора Карлоса Рауля Вильянуэвы, был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Власти и оппозиция поспешили обвинить друг друга в поджоге. Центральный университет стал оплотом оппозиции во время протестов против правления Уго Чавеса и пожар может стать поводом для новых протестов. Это может сорвать достигнутое на днях соглашение между правительством и оппозицией об участии оппозиционных кандидатов на предстоящих выборах.

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