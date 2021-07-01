Принцесса Диана была первой невестой в королевской семье с оплачиваемой работой

Лондон, 1 июля. Британцы почтили память покойной принцессы Дианы в день ее рождения. Журналисты вспомнили, что до замужества леди Ди была первой невестой в королевской семье с работой.

Принцесса Диана остается одной из самых любопытных и противоречивых представителей королевской семьи Великобритании. Интерес к ней не утихает с тех пор, как стало известно о ее решении выйти замуж за принца Уэльского.

Однако незадолго до королевской свадьбы будущая принцесса была вполне самостоятельна. Вопреки сложившейся традиции, выбор будущего короля пал на работающую избранницу: прежде ни одна невеста в династии Виндзоров не получала оплату за свой труд, передает Пятый канал.

В самом начале романа с принцем Чарльзом леди Диана активно совмещала учебу и работу помощницей воспитателя в детском саду «Молодая Англия», который был расположен в районе Лондона Пимлико. Несмотря на то, что Спенсер росла в окружении роскоши в доме виконта, она была готова работать за скромную оплату — всего 5 долларов в час.

В день рождения леди Ди на территории Кенсингтонского дворца состоялось торжественное открытие монумента в ее честь. Дети принцессы Уэльской, принцы Гарри и Уильям, произнесли совместную речь в память о покойной матери.