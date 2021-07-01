Четверых полицейских отправили в тюрьму за кражу янтаря на 14 млн рублей в Калининграде

Калининград, 1 июля. Четверо сотрудников полиции признаны виновными в краже в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, правоохранители обокрали магазин с янтарем. Они создали фиктивное уголовное дело и пришли с обысками в торговую точку. Для подобных действий они привлекли СОБР, сотрудники которого не знали о мошеннической схеме.

Полицейские забрали янтаря на 14 млн рублей, а также незаконно провели обыск двух покупателей, которые оказались в торговой точке. Экс-замначальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере недропользования приговорили к 3,5 года лишения свободы. Трое его подчиненных получили от 2,2 до 3,5 года заключения.

Сотрудница компании по сбыту алмазов крупного горнорудного предприятия может лишиться свободы на десять лет, сообщал ФАН. Ущерб от ее незаконной деятельности составил 700 миллионов рублей.