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На зависть двуногим: самые популярные собаки в Instagram
Общество
На зависть двуногим: самые популярные собаки в Instagram
pixabay.com  /  esmalen

2 июля отмечается праздник, чествующий лучших четвероногих друзей человека, — Всемирный день собак. Неудивительно, что эти добрые и преданные создания быстро стали очень популярны в социальных сетях. Причем настолько, что количеству их подписчиков порой могут позавидовать многие блогеры.

По случаю знаменательной даты, ФАН составил список самых обаятельных и забавных собак в Instagram, чье количество подписчиков невольно заставляет завидовать любого пользователя платформы.

ДжиффПом

Самый популярный песик в Instagram, на страницу которого сегодня подписано чуть больше 10 миллионов человек. Фотографии с этим крохой не могут не радовать, однако внешние данные — далеко не все, чем может похвастаться этот померанский шпиц. Оказывается, ДжиффПом был занесен в Книгу рекордов Гиннеса за то, как долго и искусно умеет ходить на задних лапах. А поп-звезда Кэти Перри выбрала в свое время этого малыша для съемок в клипе на песню Dark Horse.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мопс Даг

Еще одна милейшая звезда интернета, чья карьера началась с пародийных снимков. Маленький и чрезвычайно стильный мопс успел познакомиться с целой плеядой знаменитостей — от Джона Ледженда до Деми Ловато и Fall Out Boy. Малыш не только появлялся в куче ярких клипов, но и сопровождал мировых звезд на различных премиях, церемониях награждения и ток-шоу. По-настоящему звездную жизнь этого счастливчика можно измерить цифрами: 3,9 миллиона подписчиков и годовые заработки размером не меньше 500 тысяч долларов.

 

Марутаро

Еще один фотогеничный песик, от которого так и веет истинным счастьем и гармонией. Еще бы — у красавца японской породы сиба-ину сейчас 2,5 миллиона подписчиков, которые его обожают. Хотя сложно испытывать иные чувства, если в ленте попадается новое фото Марутаро — обескураживающе трогательные кадры заставляют улыбнуться даже самого хмурого пользователя Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Туна

2,1 миллиона фолловеров — такими цифрами может похвастаться не каждая знаменитость. Однако хозяйке малыша Туны, что с английского переводится как тунец, помогли, как ни странно, недостатки питомца. Все дело в том, что с рождения нижняя челюсть пса слишком маленькая, а верхняя выражена, наоборот, слишком сильно. Это придает собаке немного комичный, но, безусловно, очаровательный вид, который уже растопил сердца огромного числа людей по всему миру.

 

Локи

Величавый красавец Локи действительно достоин своего гордого имени, ведь наш герой — гибрид хаски, маламута и мелвильского островного волка. Такая жгучая смесь дает о себе знать, ведь звезду социальных сетей можно смело назвать тревел-блогером: он постоянно путешествует со своим хозяином и открывает подписчикам, которых уже 2 миллиона, новые живописные места. И быть подписанным на Локи действительно приятно, ведь от профессиональных и порой эпичных кадров захватывает дух.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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