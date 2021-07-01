Пилоты Балтийского флота отработали учебные полеты в темное время суток

Москва, 1 июля. Пилоты морской авиации Балтийского флота провели учебно-тренировочные полеты ночью, сообщили в Минобороны России.

Летчики отработали ночное пилотирование на истребителях Су-27, бомбардировщиках Су-24М и многоцелевых машинах Су-30СМ. Были проведены взлет и заход на посадку, атаки на наземные и малоскоростные цели, уничтожение командных пунктов и военных целей условного противника. В комплекс тренировок вошли сложный пилотаж и маневрирование в условиях, приближенных к боевым.

Экипажи упражнялись в принудительной посадке воздушной цели, имитировали воздушный бой. Истребители Су-27 выполнили поиск летательных аппаратов неприятеля. В их роли выступали самолеты Ан-26 военно-транспортной авиации.

Китайские эксперты ранее напомнили, почему появление российского Су-30СМ вызвало страх у пилотов ВВС США. Также самолеты Су-30 и Су-24 были подняты в воздух во время провокации фрегата ВМС Нидерландов в Черном море, пишет сайт 360tv.ru.