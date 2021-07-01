Россиянин Медведев обыграл Алкараса и вышел в третий круг Уимблдона

Лондон, 1 июля. Вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в 1/16 финала Уимблдонского турнира, который продолжается в Великобритании.

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над Карлосом Алкарасом Гарфией в матче второго круга Уимблдона. Игра завершилась победой второй ракетки мира со счетом 6:4, 6:1, 6:2. Медведев шесть раз подал навылет, реализовал семь брейк-пойнтов из 15 и совершил три двойные ошибки.

В матче третьего круга Уимблдона россиянин сыграет с победителем матча между Марином Чиличем и Бенжаменом Бонзи. Действующим победителем турнира в Лондоне является серб Новак Джокович.

Ранее российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на четвертьфинальный матч чемпионата Европы. Об этом проинформировала пресс-служба УЕФА.