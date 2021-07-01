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Баранец: ВМФ РФ эффектно пресек попытку Нидерландов устроить провокацию у Крыма
Армия
Баранец: ВМФ РФ эффектно пресек попытку Нидерландов устроить провокацию у Крыма
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 1 июля. Военнослужащие Военно-морского флота РФ пресекли попытку голландцев устроить провокацию в Черном море и заставили потенциальных нарушителей «засуетитья».

Минобороны России на днях опубликовало видеоролик, где видно, как корабль Evertsen ВМС Нидерландов движется в направлении Керченского пролива. Для недопущения нарушения российских границ в небо был подняты истребители ВМФ РФ, передает сайт 360tv.ru.

При этом в голландском минобороны расценили действия российских военных как «запугивание». Такой вывод военного ведомства является очень странным, поскольку Evertsen шел в непосредственной близости от границ России, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в интервью изданию «Царьград».

«Сейчас один из пиков этих военных учений, когда вся корабельная орда шевелится в Черном море. Русские пилоты никого не запугивали, однако показали: «Ребята, вы там суетитесь, но «большой брат» все это видит"»», — отметил эксперт.

Оперативные профессиональные действия пилотов ВМФ РФ заставили экипаж Evertsen в срочном порядке сменить курс и удалиться от границ РФ, резюмировал Баранец.

При этом представитель МИД России Мария Захарова назвала присутствие ВМС Нидерландов в Черном море осознанной провокацией. США и их союзники решили превратить Черноморский регион в зону силового противостояния, полагает она.

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