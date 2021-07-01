Сенатор Косачев назвал Украину легкой добычей для Запада

Москва, 1 июля. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает выслуживаться перед Западом. Об этом сообщил председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор прокомментировал слова Зеленского, который считает, что украинцы и русские не единый народ. Делая подобные заявления, президент страны продолжает прозападную политику, которая направлена на уничтожение любого единства между Россией и Украиной, считает Косачев.

«Эта политика заключается в максимальном сближении со странами Запада — Евросоюза и НАТО. В рамках этой политики украинские политики полагают, что нужно максимально дистанцироваться от России, уничтожать любые признаки нашей общности», — сказал он Общественной службе новостей.

Нынешняя политика на Украине идет вразрез с национальными интересами страны.

«Либо с нами, либо против нас. Эта политика, которой грешат страны Запада. Именно перед таким выбором поставили Украину и она оказалась легкой добычей для стран Запада», — добавил сенатор.

Ранее депутаты Верховной рады проголосовали за принятие закона о «коренных народах». Русское население не включили в соответствующий список.