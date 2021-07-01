Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 21:09
21:03
Весь мир
СМИ Франции отказываются принимать во внимание позицию ЦАР об инструкторах из России
21:03
Экономика
Депутаты рассказали, как изменится жизнь россиян с 1 июля
21:02
Экономика
Первое полугодие 2021 года в Москве отмечено стартом продаж в 33 новостройках
21:01
Политика
Володин указал на важность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом
20:58
Общество
Принцесса Диана была первой невестой в королевской семье с оплачиваемой работой
20:58
Происшествия
Четверых полицейских отправили в тюрьму за кражу янтаря на 14 млн рублей в Калининграде
20:57
Происшествия
Огонь охватил СТО и кафе в краснодарском Темрюке
20:57
Армия
Пилоты Балтийского флота отработали учебные полеты в темное время суток
20:56
Спорт
Россиянин Медведев обыграл Алкараса и вышел в третий круг Уимблдона
20:56
Хорошие новости России
Российские физики открыли класс сверхтонких магнитов
Все новости

Сенатор Косачев назвал Украину легкой добычей для Запада
Политика
Сенатор Косачев назвал Украину легкой добычей для Запада
Global Look Press  /  Federation Council of Russia

Москва, 1 июля. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает выслуживаться перед Западом. Об этом сообщил председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор прокомментировал слова Зеленского, который считает, что украинцы и русские не единый народ. Делая подобные заявления, президент страны продолжает прозападную политику, которая направлена на уничтожение любого единства между Россией и Украиной, считает Косачев.

«Эта политика заключается в максимальном сближении со странами Запада — Евросоюза и НАТО. В рамках этой политики украинские политики полагают, что нужно максимально дистанцироваться от России, уничтожать любые признаки нашей общности», — сказал он Общественной службе новостей.

Нынешняя политика на Украине идет вразрез с национальными интересами страны.

«Либо с нами, либо против нас. Эта политика, которой грешат страны Запада. Именно перед таким выбором поставили Украину и она оказалась легкой добычей для стран Запада», — добавил сенатор.

Ранее депутаты Верховной рады проголосовали за принятие закона о «коренных народах». Русское население не включили в соответствующий список.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Сенатор Косачев назвал Украину легкой добычей для Запада
украина косачев запад
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru