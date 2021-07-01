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Анита Цой рассказала о проблемах в интимной жизни после коронавируса
Шоу-бизнес
Анита Цой рассказала о проблемах в интимной жизни после коронавируса
instagram.com  /  @anitatsoy

Москва, 1 июля. Популярная исполнительница Анита Цой рассказала о последствиях перенесенного коронавируса. Звезда отметила, что после выздоровления она долго не хотела секса.

Артистка перенесла вирус в прошлом году, однако его последствия еще очень долго сказывались на ней. По ее признанию, остались даже те, с которыми она пытается справиться до сих пор.

Цой рассказала, что во время болезни и восстановления она даже и думать не могла об интимной близости с мужем Сергеем. При этом певица уверена, что в отличие от многих ей еще повезло. Она призналась, что знает тех, кто после перенесенного коронавируса даже думать не хотят о сексе со второй половинкой.

«Один мой близкий знакомый переболел ковидом, и все, с сексом у него завязано. Напрочь пропало желание!» — поделилась проблемами артистка в интервью изданию «Дни.ру».

Певица рассказала, что секс постепенно возвращается в ее жизнь. Цой вместе с мужем заблаговременно составляют расписание, в котором, в том числе, указано и время исполнения супружеского долга.

«У нас с мужем все по расписанию. Составляем план на неделю, где обязательно отводится время под это дело!» — поделилась Цой.

Артистка перенесла коронавирус нового типа в прошлом году вместе со всей семьей. Спустя время после выздоровления она рассказала о нетипичном симптоме — во время болезни у Цой сильно немела рука.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анита Цой рассказала о проблемах в интимной жизни после коронавируса
секс цой интимная жизнь коронавирус
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