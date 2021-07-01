Гаврилов объяснил, чего добиваются США церковными расколами

Москва, 1 июля. Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов прокомментировал статью главы МИД России Сергея Лавров «О праве, правах и правилах».

Российский дипломат в своей работе указывает на факты наглого вмешательства со стороны США в церковные дела. Особое внимание Вашингтон, который стоит на пути либеральной концепции безграничной вседозволенности, уделяет расколу православного мира.

По словам Гаврилова, глава МИД России абсолютно прав в своих суждениях. США действительно добиваются разрыва связей между государствами, которые объединяет православие.

«Глобализм в понимании Запада означает, в том числе монополизм на мировоззрение общества. Он не признает объединяющие людей общие духовные ценности», — сказал он.

Вместе с тем парламентарий отметил, что у православного мира хватит сил для сопротивления давлению Запада. Вашингтону не удастся разрушить тысячелетние традиции, резюмировал он.

Ранее Лавров назвал сроки встречи представителей РФ и США по стратегической стабильности. По его словам, консультации начнутся в первой половине июля.