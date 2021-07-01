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СК проводит более 230 экспертиз по делу о стрельбе в казанской школе

  /   Обновлено: 01 июля 2021 20:53
Происшествия
СК проводит более 230 экспертиз по делу о стрельбе в казанской школе
sovetsky.tat.sudrf.ru  /  «Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»

Москва, 1 июля. Следствие проводит более 230 экспертиз по уголовному делу о стрельбе в казанской гимназии №175. Глава СК РФ Александр Бастрыкин озвучил эти цифры.

Бастрыкин и его подчиненные провели встречу с родственниками погибших и пострадавших во время инцидента. Назначены и проводятся 232 судебные экспертизы, из них 131 уже выполнена, по ним получены заключения.

Следователи опросили более 1,5 тысячи человек, проведены обыски, изучены записи с камер видеонаблюдения. Также изучаются причины изменения сознания нападавшего.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в связи с публикациями в СМИ о госпитализации детей из «Артека» поручил изучить обстоятельства инцидента, сообщал ФАН. Он отметил, что необходимо быть в контакте с руководством детского центра и медиками для получения оперативной информации о состоянии детей.

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