Водитель «газели» погиб в ДТП с участием трех авто под Новосибирском

Новосибирск, 1 июля. Страшная авария с участием трех машин произошла на трассе в области. Столкнулись три грузовика, водитель одного из них погиб на месте от полученных травм.

Инцидент случился на автодороге Р-254 в Барабинском районе, где водитель грузовой «газели» решил совершить опасный маневр. Выехав на полосу встречного движения, он протаранил два автомобиля, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчине удалось завершить обгон, но он не покинул встречную полосу. В результате «газель» столкнулась с грузовым автомобилем Volvo, а затем с шедшей следом другой «газелью». Водитель Volvo получил травмы, а инициатор маневра погиб до приезда скорой. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Ленобласти произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате ДТП в районе Сертолово никто не пострадал.