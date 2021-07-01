Париж, 1 июля. Французское издание RFI обратило внимание на позицию властей ЦАР о роли российских инструкторов в восстановлении мира на территории страны. Однако в подконтрольном Парижу СМИ предпочли не менять информационную политику. RFI продолжает распространять бездоказательную клевету, призванную дискредитировать сотрудничество Москвы и Банги.

Журналисты Пятой Республики даже опубликовали заявление министерства обороны ЦАР. Центральноафриканское ведомство опровергло безосновательные нападки на специалистов из России, заявив, что их единственной целью является дискредитация имиджа национальных войск страны (FACA).

«Публикации о российских инструкторах основаны на сфабрикованных доказательствах и непроверенной информации. Они направлены в первую очередь на подрыв морального духа наших войск и призваны заставить ООН принять новые санкции в отношении союзников», — заявил пресс-секретарь министерства обороны ЦАР Фирмен Амуло Мало.

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При этом французское СМИ хоть и обратило внимание на заявление ЦАР, но продолжает продвигать позицию коллег с Запада. Французы не упускают возможности лишний раз устроить спекуляцию на теме российских инструкторов. Даже в статье, посвященной позиции Банги, мнение центральноафриканского ведомства задвинуто на второй план, а в центре внимания вновь находятся ложные заявления.

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов раскритиковал действия западных СМИ. Он отметил, что в прессе муссируются уже давно опровергнутые заявления в адрес отечественных специалистов.