Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 22:34
22:30
Политика
Путин внес на утверждение в Госдуму соглашение между Россией и Суданом
22:21
Происшествия
Тело неизвестного мужчины достали из Невы
22:16
Происшествия
Российского музыканта Петра Мамонова подключили к ИВЛ
22:11
Политика
Нардеп Рудык прокомментировала принятие закона о коренных народах Украины
22:09
Общество
Ульяновские следователи раскрыли убийство школьницы двадцатилетней давности
22:00
Общество
Работа за спасибо: почему волонтерство — это не профессия, а склад характера
21:59
Весь мир
Власти и оппозиция обвиняют друг друга в поджоге здания Центрального университета Венесуэлы
21:53
Весь мир
Глава ЦАР совершил рабочий визит в Бурунди
21:51
Весь мир
Немецкие СМИ назвали провалом семилетнюю работу миротворцев ООН в ЦАР
21:51
Экономика
Прожиточный минимум для трудового населения достигнет 13 026 руб. с 2022 года
Все новости

СМИ Франции отказываются принимать во внимание позицию ЦАР об инструкторах из России
Весь мир
СМИ Франции отказываются принимать во внимание позицию ЦАР об инструкторах из России
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Париж, 1 июля. Французское издание RFI обратило внимание на позицию властей ЦАР о роли российских инструкторов в восстановлении мира на территории страны. Однако в подконтрольном Парижу СМИ предпочли не менять информационную политику. RFI продолжает распространять бездоказательную клевету, призванную дискредитировать сотрудничество Москвы и Банги.

Журналисты Пятой Республики даже опубликовали заявление министерства обороны ЦАР. Центральноафриканское ведомство опровергло безосновательные нападки на специалистов из России, заявив, что их единственной целью является дискредитация имиджа национальных войск страны (FACA).

«Публикации о российских инструкторах основаны на сфабрикованных доказательствах и непроверенной информации. Они направлены в первую очередь на подрыв морального духа наших войск и призваны заставить ООН принять новые санкции в отношении союзников», — заявил пресс-секретарь министерства обороны ЦАР Фирмен Амуло Мало.

СМИ Франции отказываются принимать во внимание позицию ЦАР об инструкторах из России
pixabay.com/PD  / 

При этом французское СМИ хоть и обратило внимание на заявление ЦАР, но продолжает продвигать позицию коллег с Запада. Французы не упускают возможности лишний раз устроить спекуляцию на теме российских инструкторов. Даже в статье, посвященной позиции Банги, мнение центральноафриканского ведомства задвинуто на второй план, а в центре внимания вновь находятся ложные заявления.

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов раскритиковал действия западных СМИ. Он отметил, что в прессе муссируются уже давно опровергнутые заявления в адрес отечественных специалистов.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / СМИ Франции отказываются принимать во внимание позицию ЦАР об инструкторах из России
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru