Доклад ООН под соусом западных СМИ: Суконкин о вбросах против России в ЦАР

Доклад ООН, посвященный событиям в Центральноафриканской Республике, появился на сайте организации 30 июня, спустя неделю после того, как документ слили в западные СМИ. Любопытно, что внимание прессы оказалось приковано ровно к одному элементу исследования, а именно к нескольким пунктам со старыми и уже не раз разоблаченными выпадами в адрес российских инструкторов.

Однако большая часть доклада посвящена бесчинствам конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», чьи преступления постфактум признали эксперты организации. А та часть, где правонарушения боевиков ошибочно приписываются россиянам, уже опровергнута как властями ЦАР, так и РФ.

Военный эксперт Алексей Суконкин ознакомился с документом и прокомментировал его для международной редакции Федерального агентства новостей:

«При прочтении доклада основное чувство, которое можно испытать — это острое разочарование. Судя по публикациям в прессе, речь идет об отлично подтвержденных зверствах уровня войск СС. Однако фактически, оказывается, не столь важно, что именно происходило в действительности и как доказываются обвинения — главное, то, с какой интонацией и под каким углом происходящее опишет пресса, и то, зачем вообще все затевалось».

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По мнению Суконкина, причина многочисленных вбросов, ангажированных СМИ, исказивших данные из доклада о деятельности центральноафриканских боевиков, именно сейчас, когда основные бандформирования уже разбиты правительственными силами, лежит на поверхности.

«Положение в Центральноафриканской Республике до прихода российских инструкторов выглядело как стабильная война всех против всех. Бандитские группировки, террористы, фанатики, отрезающие головы во имя религии, садисты, отрезающие головы для удовольствия — это все лишь кровавый фон, на котором крупные компании и западные государства преследуют свои интересы. Например, богатые недра африканской страны», — объяснил собеседник ФАН.

Суконкин напомнил, что бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе, ныне разыскиваемый по обвинению в попытке госпереворота, фактически раздавал природные ресурсы французским компаниям. В то же время успехи законно избранного правительства после подключения к делу представителей России выглядят едва ли не чудесами: национальная армия, натренированная отечественными инструкторами и довооруженная старым, но надежным оружием еще советского производства, разгромила основные силы «Коалиции» и за считаные месяцы вернула под контроль практически все территории республики.

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«Проблема Запада только в том, что в мирной стране победивший на недавних выборах президент Фостен-Арканж Туадера вряд ли будет ездить за жалованием в зарубежные компании, отдавая взамен уран, алмазы и прочие ресурсы, как это делал Бозизе», — объяснил эксперт.

Именно с этой грубой реальностью, а не с переживаниями по поводу судьбы африканцев, по мнению Суконкина, связано предложение директора Военного штаба ЕС Эрве Блежана вывести из ЦАР российских инструкторов:

«Судьба граждан республики взволновала г-на Блежана строго в тот момент, когда она действительно стала меняться к лучшему. Любопытно, кстати, что у ЦАР существует еще один партнер в лице Руанды, однако на деятельности руандийских военных никто не останавливается отдельно — банально по той причине, что Руанда не сможет помешать никаким схемам с фактической колонизацией ЦАР, даже если у нее возникнет такое желание».

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Кроме того, при внимательном изучении самого доклада бросаются в глаза откровенно туманные и сомнительные претензии по отношению к инструкторам из РФ.

«Эксперты на полном серьезе пишут о похищении зловещими российскими специалистами коз и матрасов. Можно ли говорить, что это преступление «режима»?», — поинтересовался он.

С другой стороны, нельзя не отметить, что эксперты ООН сами прекрасно понимают шаткость обвинений: